Саша Спилберг нырнула в воду абсолютно голой, чтобы поцеловать своего парня, и это точно контент 18+
Популярная красавица решила, что ей совсем нечего скрывать от подписчиков.
23-летняя блогерша Саша Спилберг, за жизнью которой пользователи следят уже много лет, поделилась в "Инстаграме" радостным постом. Девушка написала, что уже два года встречается со своим парнем Парулом, и поблагодарила его за "любовь и красоту", которые он принёс в её жизнь. Однако одними словами звезда соцсетей не ограничилась и показала страстные совместные фото, сделанные во время отдыха на греческом острове Миконос.
Фото © Instagram / sashaspilberg / illtakeyouto (Mario Botta)
На откровенных снимках влюблённые обнимались и целовались под водой. При этом и Парул, и Саша предстали с голыми торсами. А на одиночном снимке девушка и вовсе позировала обнажённой.
Фото © Instagram / sashaspilberg / illtakeyouto (Mario Botta), Telegram / "Рифмы и треш"
Парень тоже не оставил знаменательную дату без внимания. Он написал трогательный пост, заявив, что у Саши большое сердце. Пару тут же поддержали поклонники, которым пикантная съёмка пришлась по душе.
Очень красивые и эстетичные😍
Уже два года? С ума сойти. А казалось, что только-только ты нам его показала. Сашенька, смотрю за твоей жизнью ещё с 2013 года и просто счастлива за то, как ты взрослеешь и как рядом с тобой есть человек, готовый тебя поддержать.
Такие нежные и прекрасные 😍😍
Какая прекрасная фотосессия, наполненная любовью, трепетом и нежностью ❤️ потрясающе 🔥
Саша Спилберг — блогерша, певица, актриса и модель родом из Москвы, дочь продюсера и предпринимателя Александра Балковского. С Парулом девушка познакомилась во время случайной вечеринки в Сан-Франциско. Парень занимается криптовалютой и души не чает в своей избраннице.
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