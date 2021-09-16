Саша Спилберг нырнула в воду абсолютно голой, чтобы поцеловать своего парня, и это точно контент 18+

23-летняя блогерша Саша Спилберг, за жизнью которой пользователи следят уже много лет, поделилась в "Инстаграме" радостным постом. Девушка написала, что уже два года встречается со своим парнем Парулом, и поблагодарила его за "любовь и красоту", которые он принёс в её жизнь. Однако одними словами звезда соцсетей не ограничилась и показала страстные совместные фото, сделанные во время отдыха на греческом острове Миконос.

Фото © Instagram / sashaspilberg / illtakeyouto (Mario Botta)

На откровенных снимках влюблённые обнимались и целовались под водой. При этом и Парул, и Саша предстали с голыми торсами. А на одиночном снимке девушка и вовсе позировала обнажённой.

Фото © Instagram / sashaspilberg / illtakeyouto (Mario Botta), Telegram / "Рифмы и треш"

Парень тоже не оставил знаменательную дату без внимания. Он написал трогательный пост, заявив, что у Саши большое сердце. Пару тут же поддержали поклонники, которым пикантная съёмка пришлась по душе.

Очень красивые и эстетичные😍 ouat_03

Уже два года? С ума сойти. А казалось, что только-только ты нам его показала. Сашенька, смотрю за твоей жизнью ещё с 2013 года и просто счастлива за то, как ты взрослеешь и как рядом с тобой есть человек, готовый тебя поддержать. Рикаррина

Фото © Instagram/sashaspilberg

Такие нежные и прекрасные 😍😍 wannabelikeshisui

Какая прекрасная фотосессия, наполненная любовью, трепетом и нежностью ❤️ потрясающе 🔥 auma.mind