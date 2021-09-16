В Питере продают автограф Чикатило, стоимость которого шокирует, как и его убийства
Подлинность автографа только предстоит выяснить.
Фото © РИА "Новости" / Владимир Вяткин
Недавно в сервисе бесплатных объявлений появился странный лот. Некий Михаил решил продать автограф Андрея Чикатило. На деле это целая открытка с коротким обращением и подписью маньяка: "Избави боже от болезней. Чикатило. Писатель". За спорный товар продавец планирует выручить 1,2 млн рублей.
Я не знаю просто как доказать, потому что в те времена никто об этом не думал. Что меня сподвигло, я даже не знаю. Интуитивно просто захотелось…
Фото © Avito
Описание "товара" лаконичное: "Автограф Чикатило. Проходил службу ВВ. Брал лично. Размер 12х16 см". По легенде продавца, он взял автограф у убийцы в 1992 году. Тогда Михаил якобы был конвоиром в Ростове-на-Дону. Конечно, никаких доказательств у автора объявления нет. По его словам, он вспомнил об открытке после прогремевшей ранее в этом году истории скопинского маньяка. Других деталей общения с маньяком автор объявления не раскрывает, а в своём решении продать автограф ничего аморального не видит. Специалисты с ним согласны, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
Те, кто продаёт артефакты, в первую очередь думают о своей наживе. Другой вопрос, что послужило поводом для изначального приобретения такого артефакта. И если это вопрос наживы, это вполне законно, речь идёт о знаменитости, и не важно, какой знаменитости
Фото © РИА "Новости" / Владимир Вяткин
Отметим, что к моменту написания заметки объявление о продаже открытки на сайте Avito уже было недействительно. Передумал ли продавец продавать "реликвию" или уже нашёл желающих потратить крупную сумму, неизвестно. Оба варианта вполне реалистичные. Истории известны десятки случаев, когда поклонники маньяков тратили огромные суммы, чтобы стать владельцами вещей, которые раньше принадлежали их кумирам.
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