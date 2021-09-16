В Питере продают автограф Чикатило, стоимость которого шокирует, как и его убийства

Я не знаю просто как доказать, потому что в те времена никто об этом не думал. Что меня сподвигло, я даже не знаю. Интуитивно просто захотелось…

Описание "товара" лаконичное: "Автограф Чикатило. Проходил службу ВВ. Брал лично. Размер 12х16 см". По легенде продавца, он взял автограф у убийцы в 1992 году. Тогда Михаил якобы был конвоиром в Ростове-на-Дону. Конечно, никаких доказательств у автора объявления нет. По его словам, он вспомнил об открытке после прогремевшей ранее в этом году истории скопинского маньяка. Других деталей общения с маньяком автор объявления не раскрывает, а в своём решении продать автограф ничего аморального не видит. Специалисты с ним согласны, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".