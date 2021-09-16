Концерты Бузовой отменили в нескольких городах, когда оказалось, что её и правда никто не слушает
Когда в 2016 году Ольга Бузова начала новый этап своей музыкальной карьеры, хейтеры пророчили ей скорое забвение. Спустя пять лет становится ясно, что они были не так уж и неправы.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
29 и 30 сентября, в Вологде и Череповце соответственно, должны были состояться концерты Ольги Бузовой. Но за две недели до выступления фанатам объявили, что им придётся строить другие планы на эти даты. Но, должно быть, расстроили новости мало кого — мероприятия отменили из-за "низкого потребительского спроса". Проще говоря, билетов на шоу купили так мало, что проводить концерт просто невыгодно.
ВНИМАНИЕ! ОТМЕНА МЕРОПРИЯТИЯ!
Уважаемые зрители! С сожалением сообщаем вам, что концерт Ольги Бузовой, запланированный на 30 сентября в Ледовом дворце, отменяется
Фото © "ВКонтакте" / "Ледовый дворец", г. Череповец
Когда объявление об отмене концерта в Череповце появилось в группе местного "Ледового дворца", кажется, жители были только рады. Стоит просто почитать пару комментариев под постом.
У одного хоть человека есть сожаление по этому поводу? (Нормального)
Отличная новость!
Её вообще нельзя выпускать на большие сцены, а ещё и деньги за это платить
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
Как организаторы в принципе надеялись собрать полный зал, неизвестно. К примеру, в прошлом году Ольга выступала и в Вологде, и в Череповце. Так что, кто хотел увидеть звезду своими глазами, уже это сделал. К тому же имя бывшей участницы "Дома-2" и правда всё реже появляется в новостях. Благо организаторы объявили, что все купленные билеты можно сдать и вернуть потраченные деньги.
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