Концерты Бузовой отменили в нескольких городах, когда оказалось, что её и правда никто не слушает

Когда в 2016 году Ольга Бузова начала новый этап своей музыкальной карьеры, хейтеры пророчили ей скорое забвение. Спустя пять лет становится ясно, что они были не так уж и неправы.