Барецкий после избиения хочет подать в суд на МакSим, о болезни которой знает неприятную правду

Я обладаю некоторой информацией, согласно которой МаксSим на самом деле не болела так сильно, как писали об этом в прессе. Не исключаю, что даже из-за этого меня избили, так как я могу всё это вытащить наружу. Возможно, МакSим просто легко заболела и ей предложили: "Давай мы скажем, что ты как будто в реанимации находишься!" А она, как человек ведомый, пошла на это. Ничего плохого я в этом не вижу. В своё время Бари Алибасов тоже лежал с отравлением. А было оно или нет, мы не узнаем никогда

Стас Барецкий