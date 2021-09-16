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Барецкий после избиения хочет подать в суд на МакSим, о болезни которой знает неприятную правду

Шоумен считает, что поплатился за свои высказывания, но не собирается спускать это с рук.

16 сентября, 09:29

Фото © Instagram / maksim_soul_, stas_bareckiy

Бывший участник группы "Ленинград" Стас Барецкий заявил, что стал жертвой нападения в Санкт-Петербурге. Якобы на него набросилась группа мужчин с криками: "Это тебе за Максим и Стаса Пьеху!" Пока певица была в коме, шоумен заявил, что, если звезда умрёт, он готов предоставить место на Ваганьковском кладбище, которое стоит около 40 миллионов. То же самое он предложил и сыну Пьехи. И теперь считает, что его избили из-за подобных высказываний.

Фото © Instagram / maksim_soul_, stas_bareckiy

Фото © Instagram / maksim_soul_, stas_bareckiy

У меня есть ритуальный бизнес. Я выходил из офиса Союза профессиональных ритуальных агентов. Шёл к машине, и вдруг на меня налетело пятеро кавказцев, начали лупить битами. Я мужчина крепкий, меня побить сложно, но всё же они подпортили мне лицо, у меня было сотрясение мозга. Думаю, что убивать меня не хотели, а просто решили напугать

Стас Барецкий

Фото © Instagram / maksim_soul_, stas_bareckiy

Фото © Instagram / maksim_soul_, stas_bareckiy

При этом Барецкий отмечает, что ему известны неприглядные подробности о болезни Максим, пишет Sobesednik.ru. Существует предположение, что артистка не находилась в настолько тяжёлом состоянии, как о том сообщали.

Я обладаю некоторой информацией, согласно которой МаксSим на самом деле не болела так сильно, как писали об этом в прессе. Не исключаю, что даже из-за этого меня избили, так как я могу всё это вытащить наружу. Возможно, МакSим просто легко заболела и ей предложили: "Давай мы скажем, что ты как будто в реанимации находишься!" А она, как человек ведомый, пошла на это. Ничего плохого я в этом не вижу. В своё время Бари Алибасов тоже лежал с отравлением. А было оно или нет, мы не узнаем никогда

Стас Барецкий

Теперь шоумен, снявший побои, собирается подать на Максим в суд. По словам Барецкого, из-за звезды он постоянно получает звонки с угрозами, хотя считает, что ничего плохого ей не сделал.

"Закат, тепло и голос моего духовника": МакSим показала шрамы и раскрыла, что ей довелось увидеть во время комы

"Закат, тепло и голос моего духовника": МакSим показала шрамы и раскрыла, что ей довелось увидеть во время комы

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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