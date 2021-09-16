Жена Шумахера расплакалась, рассказывая, в каком состоянии он находится спустя восемь лет после падения
В интервью для документального фильма Netflix о Михаэле Шумахере его супруга Коринна не может сдержать слёз, говоря о страшном инциденте, перевернувшем жизнь её мужа и его семьи.
Фото © ТАСС / ЕРА / OLIVER MULTHAUP
Шумахер один из немногих, если не единственный пилот "Формулы-1, кого знает буквально весь мир. Его фамилия стала именем нарицательным, но мало кто догадывается, что стало с великим гонщиком после инцидента на курорте в Мерибеле. Это произошло в 2013 году, на тот момент Михаэль уже ушёл из "Формулы". Во время катания на горных лыжах немец получил тяжелейшую травму головы, его даже пришлось на несколько месяцев ввести в искусственную кому.
С тех пор СМИ уже не раз отчитывались, что Шумахер выздоравливает и больше не прикован к постели. Но очевидно, что от сознания гонщика остались лишь осколки. Не такой пенсии Коринна Шумахер желала своему мужу.
Кадры из видео © Netflix
Я никогда не винила Бога в том, что произошло. Это было просто невезение — неудачное стечение обстоятельств, которое может случиться с кем угодно
Коринна признаётся, иногда она начинает думать: "Ну почему это произошло с Михаэлем и с нами", но пытается прогнать эти мысли прочь, ведь такого ужаса не заслуживает никто на этой планете. Хоть физически звезда "Формулы-1" всё ещё с нами, его семья и друзья по нему скучают — травма головы лишила их любимого человека, которым они его помнят.
Конечно, я скучаю по Михаэлю каждый день. И не только я. Это дети, семья, отец, всё его окружение. В смысле все скучают по Михаэлю, но ведь он здесь. Другой, но всё-таки с нами. Думаю, это придаёт нам силы
Фото © ТАСС / ЕРА / OLIVER MULTHAUP
Несмотря на все трудности, ни семья, ни Коринна не опускают руки. Михаэль живет с ними в одном доме, вместе они ходят на терапию. Женщина делает всё возможное, чтобы гонщику становилось лишь лучше, пишет The Sun.
И что бы ни случилось, я сделаю всё, что в моих силах. Мы все сделаем это. Мы стараемся сохранить семью, которую он так любил и любит. И мы продолжаем жить своей жизнью. Михаэль всегда защищал нас, а теперь мы защищаем его
WOW-news
Стало известно новое предсказание Ванги, которое всё это время хранил её племянник
сегодня в 07:09
12-летний мальчик с обочины обогнал всех на велогонке Великобритании, и теперь его ждут на финале
вчера в 14:24
Появилось видео, как Ивлеева страстно поцеловала Собчак прямо на сцене под шокированные крики толпы
вчера в 13:22
Комментариев: 0