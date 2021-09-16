Стало известно новое предсказание Ванги, которое всё это время хранил её племянник

Недавно на украинском телеканале ICTV вышел сюжет, посвящённый 25 годам со смерти знаменитой бабы Ванги. В записи принял участие её племянник Огнан Стоянов, живущий в городе Солнечный Берег в Болгарии. В разговоре с репортёром мужчина между делом раскрыл предсказание родственницы, о котором ещё никто не слышал.

Про будущее говорила, что придёт время, когда одежда будет сама менять свой цвет по желанию людей, стены домов будут по желанию людей различной прозрачности. Говорила, что придёт время, когда дороги будут в небе Огнан Стоянов

Племянник Ванги не пояснил, что именно имела в виду предсказательница. Но не надо быть специалистом по ясновидению, чтобы понять, что старая болгарка говорила о технологиях будущего. Насколько далёкого — неизвестно. Однако человечество точно на пути к исполнению. К примеру, Life уже писал о том, что модные дома один за другим открывают линейки диждитал-одежды. Сейчас костюмы можно "надеть" только на фотографии, но факт остаётся фактом — такие модели меняют цвета по клику.

Кадры из видео © YouTube / Факти ICTV