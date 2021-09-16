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Стало известно новое предсказание Ванги, которое всё это время хранил её племянник

Баба Ванга скончалась в своей болгарской деревушке четверть века назад, а её предсказания со временем становятся лишь понятнее. Недавно её родственник рассказал то, что ещё никто не слышал.

16 сентября, 07:09

Фото © ТАСС

Недавно на украинском телеканале ICTV вышел сюжет, посвящённый 25 годам со смерти знаменитой бабы Ванги. В записи принял участие её племянник Огнан Стоянов, живущий в городе Солнечный Берег в Болгарии. В разговоре с репортёром мужчина между делом раскрыл предсказание родственницы, о котором ещё никто не слышал.

Про будущее говорила, что придёт время, когда одежда будет сама менять свой цвет по желанию людей, стены домов будут по желанию людей различной прозрачности. Говорила, что придёт время, когда дороги будут в небе

Огнан Стоянов

Племянник Ванги не пояснил, что именно имела в виду предсказательница. Но не надо быть специалистом по ясновидению, чтобы понять, что старая болгарка говорила о технологиях будущего. Насколько далёкого — неизвестно. Однако человечество точно на пути к исполнению. К примеру, Life уже писал о том, что модные дома один за другим открывают линейки диждитал-одежды. Сейчас костюмы можно "надеть" только на фотографии, но факт остаётся фактом — такие модели меняют цвета по клику.

Кадры из видео © YouTube / Факти ICTV

Кадры из видео © YouTube / Факти ICTV

Напомним, баба Ванга стала известна благодаря дару предсказания, который ей приписывали. Слепая старушка — настоящее национальное сокровище Болгарии. В последние двадцать лет её жизни в село Рупите, где она принимала, организовалось своего рода паломничество, которое благотворно сказалось на экономическом состоянии не только её семьи, но и всего региона.

Блогерша случайно предсказала свою смерть, погибнув после пророческого поста в Instagram

Блогерша случайно предсказала свою смерть, погибнув после пророческого поста в Instagram

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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