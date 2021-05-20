Полиция поймала 72-летнего маньяка, который хранил в доме останки восьми жертв и видео с их смертью
Серийный убийца не только снимал свои варварства, но и питался плотью своих жертв и коллекционировал их останки.
В пятницу, 14 мая, в мексиканском городе Атисапане пропала мать двоих детей — 34-летняя Рейна Гонсалес. Полиция узнала, что девушка исчезла сразу после того, как уехала расставаться со своим партнёром — 72-летним Андресом Мендосой. Офицеры сразу приехали к старику с ордером на обыск, но нашли останки не только Гонсалес, а ещё как минимум восьми женщин.
По сообщениям местной прокуратуры, в пятницу днём Гонсалес поехала к Мендосе, чтобы расстаться с ним. Но мужчина не согласился с доводами женщины и убил её ударом ножа в грудь. После этого преступник достал мачете, расчленил свою жертву и разложил части её тела по пакетам. Они лежали на столе до тех пор, пока в субботу около восьми часов вечера не приехала полиция. Но останками Рейны ужасающие открытия не ограничились.
Собаки привели кинологов к потайным местам в доме, где Мендоса хранил останки других женщин. В секции дома под полом поисковая группа нашла целые захоронения. Кроме того, власти изъяли женскую одежду и обувь, должно быть, принадлежавшую жертвам мексиканца, и записную книжку с именами 29 женщин. Но это ещё не самый ужас.
Также следствие нашло целую коллекцию видеокассет с записями убийств и вещественные доказательства того, что Мендоса снимал скальпы со своих жертв. На данный момент преступнику предъявлено обвинение только в убийстве Гонсалес, однако в прокуратуре уверены: они имеют дело с серийным убийцей и вскоре у них будет достаточно доказательств, чтобы посадить маньяка до конца его жизни, пишет Daily Mail.
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