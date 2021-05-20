Полиция поймала 72-летнего маньяка, который хранил в доме останки восьми жертв и видео с их смертью

В пятницу, 14 мая, в мексиканском городе Атисапане пропала мать двоих детей — 34-летняя Рейна Гонсалес. Полиция узнала, что девушка исчезла сразу после того, как уехала расставаться со своим партнёром — 72-летним Андресом Мендосой. Офицеры сразу приехали к старику с ордером на обыск, но нашли останки не только Гонсалес, а ещё как минимум восьми женщин.

Фото © Twitter/c4jimenez

По сообщениям местной прокуратуры, в пятницу днём Гонсалес поехала к Мендосе, чтобы расстаться с ним. Но мужчина не согласился с доводами женщины и убил её ударом ножа в грудь. После этого преступник достал мачете, расчленил свою жертву и разложил части её тела по пакетам. Они лежали на столе до тех пор, пока в субботу около восьми часов вечера не приехала полиция. Но останками Рейны ужасающие открытия не ограничились.

Фото © Twitter/c4jimenez

Собаки привели кинологов к потайным местам в доме, где Мендоса хранил останки других женщин. В секции дома под полом поисковая группа нашла целые захоронения. Кроме того, власти изъяли женскую одежду и обувь, должно быть, принадлежавшую жертвам мексиканца, и записную книжку с именами 29 женщин. Но это ещё не самый ужас.

Фото © Twitter/c4jimenez