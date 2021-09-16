62-летняя пенсионерка забеременела от мужа, который не только сильно старше, но и сделал вазэктомию

Дженни jennys.reviews ведёт свой блог с прошлого года. В своих роликах женщина показывает, как быть "идеальной супругой". Отлично выглядеть, вкусно готовить, не надоедать супругу — с её условиями едва ли согласится кто-то, кроме консерваторов. Но Дженни не останавливается. Родив уже двоих малышей, недавно она забеременела третьим... и это, как она сама утверждает, в 62 года!

Кадр из видео © Instagram / jennys.reviews

Первые два ребёнка блогерши успели повзрослеть и уехать из родительского дома. Что говорить — по словам Дженни, у неё не было месячных уже 16 лет. Кроме того, её муж, якобы 72-летний старик, давно сделал себе вазэктомию. Так что они ну никак не планировали в таком возрасте растить малыша. Но что поделать — судьба распорядилась иначе. Нужно отметить — утверждать, что паре действительно столько лет, сколько они сами говорят, нельзя. Никаких доказательств они не предоставили, а выглядят они лет этак на двадцать моложе.

Многие в комментариях даже обвиняют блогершу в том, что она лжёт о возрасте ради просмотров. Впрочем, хейтерам только дай волю написать что-нибудь неприятное. Так, пока одни сомневаются в честности Дженни, другие поверили в её историю. Но зато ругают её за то, что она будет рожать в таком почтенном возрасте, пишет The Sun.

62?? Вы серьёзно или прикалываетесь? Потому что чёрта с два я поверю, что вам даже примерно 62!!! m_momma3

Это несправедливо, что вам 62, вы беременны и так хорошо выглядите! Мне было 39, когда я носила ребёнка, и выглядела я... как тролль под мостом pamda76

Кадр из видео © Instagram / jennys.reviews

Дженни и её муж даже узнали, какого пола малыш, и теперь все вместе ждут сына. Новый наследник появится на свет уже в ноябре, так что американцы отпразднуют День благодарения (25 ноября) с новым членом семьи.