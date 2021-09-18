В ОДКБ считают образцовым опыт России по общественному наблюдению за выборами

Миссия наблюдателей Парламентской ассамблеи (ПА) ОДКБ считает, что организованная в России система общественного наблюдения за ходом голосования является действенным инструментом, который контролирует соблюдение законности избирательного процесса. Об этом журналистам заявил координатор миссии, председатель комитета Парламента Казахстана по законодательству и судебно-правовой реформе Арман Кожахметов во время посещения Центра общественного наблюдения в Санкт-Петербурге.

"Мы с большим удовольствием посещаем такого рода центры, мы этот опыт будем, конечно, тоже у себя тиражировать в наших странах. Форма общественного контроля в лице Общественной палаты — это очень сильный инструмент, который позволяет обществу контролировать то, что должно быть по закону. Независимо, заинтересованно, объективно. Я считаю, что немногие страны Западной Европы дошли до этого", — подчеркнул Кожахметов.

Он отметил, что цель наблюдателей от ПА ОДКБ, которые осуществляют мониторинг за ходом проведения выборов в Госдуму, заключается в том, чтобы понять, насколько голосование отвечает законодательству, насколько оно прозрачно и демократично. Парламентарий также рассказал, что ранее сегодня участники миссии посетили избирательные участки в Санкт-Петербурге, где проверили сохранность бюллетеней первого дня голосования, а также пообщались с наблюдателями и членами избиркомов.

"Мы беседуем с гражданами, с жителями города, и мы видим, что нет ажиотажа, нет какой-то напряжённости, агрессии. Люди приходят, спокойно голосуют, есть возможность по закону голосовать дистанционно, то есть зарегистрироваться на платформе и таким образом проголосовать <…> Это великолепно, мы считаем, что это демократия и это использование современных возможностей информационных систем", — рассказал Кожахметов.

В воскресенье, заключительный день выборов, миссия планирует продолжить работу в Москве и Московской области.