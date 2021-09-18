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В ОДКБ считают образцовым опыт России по общественному наблюдению за выборами

В Парламентской ассамблее организации отметили, что люди могут спокойно прийти на участки и проголосовать или отдать свой голос в электронном формате и это "великолепно".

18 сентября, 15:08
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Миссия наблюдателей Парламентской ассамблеи (ПА) ОДКБ считает, что организованная в России система общественного наблюдения за ходом голосования является действенным инструментом, который контролирует соблюдение законности избирательного процесса. Об этом журналистам заявил координатор миссии, председатель комитета Парламента Казахстана по законодательству и судебно-правовой реформе Арман Кожахметов во время посещения Центра общественного наблюдения в Санкт-Петербурге.

"Мы с большим удовольствием посещаем такого рода центры, мы этот опыт будем, конечно, тоже у себя тиражировать в наших странах. Форма общественного контроля в лице Общественной палаты — это очень сильный инструмент, который позволяет обществу контролировать то, что должно быть по закону. Независимо, заинтересованно, объективно. Я считаю, что немногие страны Западной Европы дошли до этого", — подчеркнул Кожахметов.

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Он отметил, что цель наблюдателей от ПА ОДКБ, которые осуществляют мониторинг за ходом проведения выборов в Госдуму, заключается в том, чтобы понять, насколько голосование отвечает законодательству, насколько оно прозрачно и демократично. Парламентарий также рассказал, что ранее сегодня участники миссии посетили избирательные участки в Санкт-Петербурге, где проверили сохранность бюллетеней первого дня голосования, а также пообщались с наблюдателями и членами избиркомов.

"Мы беседуем с гражданами, с жителями города, и мы видим, что нет ажиотажа, нет какой-то напряжённости, агрессии. Люди приходят, спокойно голосуют, есть возможность по закону голосовать дистанционно, то есть зарегистрироваться на платформе и таким образом проголосовать <…> Это великолепно, мы считаем, что это демократия и это использование современных возможностей информационных систем", — рассказал Кожахметов.

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В воскресенье, заключительный день выборов, миссия планирует продолжить работу в Москве и Московской области.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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