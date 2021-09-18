Кокорин впервые в сезоне вышел на поле в составе "Фиорентины"

Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин впервые в сезоне вышел на поле в официальном матче. На 81-й минуте выездной встречи четвёртого тура чемпионата Италии против "Дженоа" он заменил сербского форварда Душана Влаховича.

Через несколько минут после появления на поле Кокорин получил жёлтую карточку за грубый фол на швейцарском хавбеке соперника Валоне Бехрами. У арбитров, отвечавших за систему VAR, возникло подозрение, что нарушение россиянина заслуживает удаления, но в итоге первоначальное наказание оставили в силе.

Прошедшая в Генуе встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу "Фиорентины". В составе гостей отличились Риккардо Сапонара и Джакомо Бонавентура. Второй мяч был забит уже после появления Кокорина на поле, но в голевой атаке россиянин участия не принимал. Окончательный счёт на восьмой компенсированной минуте установил бывший капитан "Зенита" Доменико Кришито.

"Фиорентина" набрала девять очков и поднялась на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии. "Дженоа" с тремя баллами идёт на 14-й позиции.