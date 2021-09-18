Латвийцы вышли на пикет и потребовали отменить ковидные ограничения

Более тысячи жителей Латвии 18 сентября собрались в Риге на пикет за добровольную вакцинацию от коронавируса и против антиковидных ограничений, сообщает ЛЕТА.

Протестующие начали с шествия по Старой Риге, а затем отправились к президентскому замку, где начался пикет. Организатор мероприятия — недавно созданная партия "Латвия на первом месте". Её лидер Айнарс Шлесерс отметил на своей странице в "Фейсбуке", что Рижская дума не запретила проведение пикета.

Возле президентского замка представители акции зачитали ряд требований к главе государства Эгилсу Левитсу. В числе прочих прозвучали пункты об отказе от обязательной вакцинации от коронавируса, возобновление нормальной учёбы в школах. Также участники акции потребовали прекратить обязывать предпринимателей выполнять сомнительные правила. Президента призвали выразить вотум недоверия возглавляемому Кришьянисом Кариньшом правительству и сформировать новый кабмин, призванный работать на благо страны, а также обеспечить честные выборы нового сейма (парламента).

"Вы обязаны выполнить наши требования и в течение двух недель отменить все законы и правила кабинета министров, которые дискриминируют, ограничивают и разделяют людей! В противном случае вы, господин Левитс, будете досрочно освобождены от занимаемой должности и будете лишены всех привилегий экс-президента", — говорится в обращении к главе государства.

Известно, что латвийское правительство ранее вынесло решение об обязательной вакцинации от CoViD-19 для медиков, социальных работников и тех, кто работает в сфере образования. При этом у работодателей с 1 октября появится право на увольнение работников перечисленных сфер, не получивших сертификат вакцинации. Однако в начале сентября власти Латвии решили отложить этот законопроект.