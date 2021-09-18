Наблюдатели на думских выборах справляются со своими задачами, заявил член СПЧ Брод

Наблюдатели на выборах в Госдуму справляются со своей задачей противодействия нарушениям и тщательной проверки информационных потоков. Об этом заявил член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), председатель ассоциации НОМ Александр Брод.

"Мы готовили общественных наблюдателей, экспертов к тому, чтобы противодействовать нарушениям, проверять информационные потоки и знакомить нашего избирателя с достоверной информацией", — сказал он на брифинге.

По его словам, задача наблюдателей и ассоциации — не оправдываться перед давлением извне и теми, кто штампует фейки.