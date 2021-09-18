Наблюдатели на думских выборах справляются со своими задачами, заявил член СПЧ Брод
По его словам, главной задачей является не поддаться давлению извне и тех, кто штампует фейки.
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Наблюдатели на выборах в Госдуму справляются со своей задачей противодействия нарушениям и тщательной проверки информационных потоков. Об этом заявил член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), председатель ассоциации НОМ Александр Брод.
"Мы готовили общественных наблюдателей, экспертов к тому, чтобы противодействовать нарушениям, проверять информационные потоки и знакомить нашего избирателя с достоверной информацией", — сказал он на брифинге.
По его словам, задача наблюдателей и ассоциации — не оправдываться перед давлением извне и теми, кто штампует фейки.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.
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