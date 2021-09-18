НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Наблюдатели на думских выборах справляются со своими задачами, заявил член СПЧ Брод

По его словам, главной задачей является не поддаться давлению извне и тех, кто штампует фейки.

18 сентября, 15:30
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Наблюдатели на выборах в Госдуму справляются со своей задачей противодействия нарушениям и тщательной проверки информационных потоков. Об этом заявил член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), председатель ассоциации НОМ Александр Брод.

"Мы готовили общественных наблюдателей, экспертов к тому, чтобы противодействовать нарушениям, проверять информационные потоки и знакомить нашего избирателя с достоверной информацией", — сказал он на брифинге.

Член СПЧ Брод: Вся поступающая информация о нарушениях на выборах тщательно проверяется

Член СПЧ Брод: Вся поступающая информация о нарушениях на выборах тщательно проверяется

По его словам, задача наблюдателей и ассоциации — не оправдываться перед давлением извне и теми, кто штампует фейки.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.

В НОМ показали вброс пачки бюллетеней в Брянской области

В НОМ показали вброс пачки бюллетеней в Брянской области

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Член СПЧ Брод: Вся поступающая информация о нарушениях на выборах тщательно проверяется

сегодня в 12:46

Политологи оценили явку в регионах Приволжского федерального округа

сегодня в 16:19

Жители одного из самых северных сёл России пришли на думские выборы в национальных костюмах

сегодня в 16:05

Осужденный за избиение модели стример Mellstroy приступил к исправительным работам

сегодня в 16:22

Иммунолог обозначил срок стабилизации ситуации с ковидом в России

сегодня в 16:08

Новости партнеров

Layer 1