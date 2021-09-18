Самарские "Крылья Советов" на своём поле победили "Ростов" в матче восьмого тура чемпионата России по футболу. Встреча, состоявшаяся на "Солидарность-арене", завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

У волжан отличились Силвие Бегич, Максим Глушенков и Владислав Сарвели, ещё один мяч ангольский защитник гостей срезал в свои ворота. В составе "Ростова" по голу забили Николай Комличенко и Данил Глебов.

«Крылья» и «Ростов» устроили нереальное шоу. Гол Сарвели – как вишенка на торте 😍 pic.twitter.com/9B5MWd2lpl — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 18, 2021

"Крылья Советов" набрали десять очков и поднялись на десятое место в турнирной таблице чемпионата России. "Ростов" с шестью баллами — на 13-й позиции.