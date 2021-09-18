Голевая феерия в Самаре: "Крылья Советов" победили "Ростов" в чемпионате России
У волжан отличились Силвие Бегич, Максим Глушенков и Владислав Сарвели, ещё один мяч соперники срезали в свои ворота.
Фото © ФК "Ростов"
Самарские "Крылья Советов" на своём поле победили "Ростов" в матче восьмого тура чемпионата России по футболу. Встреча, состоявшаяся на "Солидарность-арене", завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.
У волжан отличились Силвие Бегич, Максим Глушенков и Владислав Сарвели, ещё один мяч ангольский защитник гостей срезал в свои ворота. В составе "Ростова" по голу забили Николай Комличенко и Данил Глебов.
«Крылья» и «Ростов» устроили нереальное шоу. Гол Сарвели – как вишенка на торте 😍 pic.twitter.com/9B5MWd2lpl— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 18, 2021
"Крылья Советов" набрали десять очков и поднялись на десятое место в турнирной таблице чемпионата России. "Ростов" с шестью баллами — на 13-й позиции.
Чемпионат России по футболу
Премьер-лига. 8-й тур
"Крылья Советов" — "Ростов" — 4:2
Голы: Комличенко 23' (0:1), Баштуш, в свои ворота 44' (1:1), Бегич 50' (2:1), Глушенков 58' (3:1), Глебов 69' (3:2), Сарвели 90+2' (4:2)
Комментариев: 0