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Голевая феерия в Самаре: "Крылья Советов" победили "Ростов" в чемпионате России

У волжан отличились Силвие Бегич, Максим Глушенков и Владислав Сарвели, ещё один мяч соперники срезали в свои ворота.

18 сентября, 15:39
<p>Фото © ФК "Ростов"</p>

Фото © ФК "Ростов"

Самарские "Крылья Советов" на своём поле победили "Ростов" в матче восьмого тура чемпионата России по футболу. Встреча, состоявшаяся на "Солидарность-арене", завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

У волжан отличились Силвие Бегич, Максим Глушенков и Владислав Сарвели, ещё один мяч ангольский защитник гостей срезал в свои ворота. В составе "Ростова" по голу забили Николай Комличенко и Данил Глебов.

"Крылья Советов" набрали десять очков и поднялись на десятое место в турнирной таблице чемпионата России. "Ростов" с шестью баллами — на 13-й позиции.

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"Крылья Советов" — "Ростов" — 4:2

Голы: Комличенко 23' (0:1), Баштуш, в свои ворота 44' (1:1), Бегич 50' (2:1), Глушенков 58' (3:1), Глебов 69' (3:2), Сарвели 90+2' (4:2)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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