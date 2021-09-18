Более миллиона сеансов передачи данных совершили наблюдатели ЕР в партийном приложении

Наблюдатели "Единой России" могут мгновенно передавать по шифрованным каналам связи сведения о ситуации на избирательных участках с помощью партийного приложения "Наблюдатель". При этом реальное нахождение наблюдателя на данном участке отслеживается с помощью геолокации, рассказал член территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования, руководитель IT-проектов "Единой России" Вячеслав Сотеев.

"Наши наблюдатели находятся на каждом избирательном участке в стране. С начала голосования с ними произошло более миллиона сеансов передачи данных. Это позволяет мгновенно создавать отчёты или аналитические дашборды, оперировать полученными данными для проверки ситуации на участках", — отметил эксперт.

По его словам, на 15:00 мск в федеральный ситуационный центр через приложение партии "Наблюдатель" поступило более 70 тысяч сообщений, в том числе о якобы нарушениях. Сатеев подчеркнул, что при необходимости с любым наблюдателем можно связаться и попросить его уточнить информацию, записать и прислать фото или видеоматериалы для дальнейшей работы.

"Сейчас сообщений с такими материалами почти половина от общего количества. Это позволяет юристам получить объективную картину происходящего на участке и обеспечить доказательства для справедливого разрешения споров и защиты законных интересов партии и её кандидатов", — добавил эксперт.

Сатеев указал, что в реальном времени передаются сведения о явке, идёт сбор экзитполов, а после завершения голосования — фотографии протоколов с каждого участка. По его словам, в совокупности всё это обеспечивает открытость выборов. Он подчеркнул, что чем больше будет возможностей для наблюдения, тем выше будет прозрачность голосования.