Захарова объяснила, почему закон об иноагентах в России не отменят
Официальный представитель МИД опровергла выводы о якобы репрессивном характере регулирования статуса иноагентов в нашей стране.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что закон об иностранных агентах не может быть отменён, поскольку он позволяет противостоять давлению на российских журналистов и попыткам иностранного вмешательства в дела нашей страны. Об этом говорится в её публикации на платформе Telegraph под названием "Лучшее враг нехорошего".
"Отмены закона об иноагентах никакой не будет. Ибо, если его отменят, у западных партнёров будет полное ощущение безнаказанности как в давлении на российские СМИ за рубежом, так и в участии в политической жизни через своих агентов влияния на территории нашей страны", — убеждена Захарова.
Представитель внешнеполитического ведомства опровергла выводы о репрессивном характере регулирования статуса иноагентов в России. По её словам, в России сознательно ушли от "драконовских мер, применяемых американцами".
"В России, в отличие от родины иноагентства, им предписано предоставлять установленные законом сведения не чаще одного раза в квартал. СМИ-иноагенты, подчеркиваю, никак не поражены в своих профессиональных правах, если выполняют упомянутые предписания добросовестно, им открыты двери всех ведомств и пресс-мероприятий, нет отказов в аккредитации и ответах на их запросы", — подчеркнула представитель МИД.
Напомним, что ранее телеканал "Дождь" был признан СМИ-иноагентом. Как сообщалось, представители издания намерены обжаловать решение Минюста, но при этом продолжат свою работу в обычном режиме. Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что признание телеканала "Дождь" иноагентом происходило без согласования с Кремлём, и подчеркнул, что в данном случае правительство выполняло свои обычные функции.
А ранее Песков заявил о возможности конструктивного обсуждения закона об иноагентах. Он отметил, что в Кремле видели обращение ряда СМИ против данного документа, но согласны не со всеми формулировками из него.
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