Захарова объяснила, почему закон об иноагентах в России не отменят

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что закон об иностранных агентах не может быть отменён, поскольку он позволяет противостоять давлению на российских журналистов и попыткам иностранного вмешательства в дела нашей страны. Об этом говорится в её публикации на платформе Telegraph под названием "Лучшее враг нехорошего".

"Отмены закона об иноагентах никакой не будет. Ибо, если его отменят, у западных партнёров будет полное ощущение безнаказанности как в давлении на российские СМИ за рубежом, так и в участии в политической жизни через своих агентов влияния на территории нашей страны", — убеждена Захарова.

Представитель внешнеполитического ведомства опровергла выводы о репрессивном характере регулирования статуса иноагентов в России. По её словам, в России сознательно ушли от "драконовских мер, применяемых американцами".

"В России, в отличие от родины иноагентства, им предписано предоставлять установленные законом сведения не чаще одного раза в квартал. СМИ-иноагенты, подчеркиваю, никак не поражены в своих профессиональных правах, если выполняют упомянутые предписания добросовестно, им открыты двери всех ведомств и пресс-мероприятий, нет отказов в аккредитации и ответах на их запросы", — подчеркнула представитель МИД.