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Тихановская пообещала выстроить "новые и прозрачные" отношения с РФ

Она назвала три принципа, на которых будет строиться партнёрство, и заметила, что Белоруссии будут необходимы прямые международные инвестиции, в том числе и от РФ.

18 сентября, 18:55
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Tsihanouskaya/status/1439194321345986568/photo/3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sviatlana Tsikhanouskaya</a></p>

Фото © Twitter / Sviatlana Tsikhanouskaya

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказала, на каких принципах строились бы отношения с Россией в случае смены власти в родной для неё стране.

"Как и любой белорус, я понимаю, насколько сильно экономика Беларуси связана с экономикой России. И знаю, что нам нужно будет выстраивать новые, честные и прозрачные отношения и договорённости с Россией", — приводятся слова Тихановской на её сайте.

Первым принципом она назвала верховенство права, уточнив, что российские инвесторы или торговые партнёры, законно ведущие свою деятельность, смогут рассчитывать на защиту интересов в независимых белорусских и международных судах, а риска быть арестованным только потому, что кому-то из чиновников приглянулся бизнес, "больше не будет".

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Второй принцип — прозрачность и открытость договорённостей, заметила Тихановская. А говоря о третьем принципе, она пообещала, что Белоруссия станет партнёром, выполняющим все взятые на себя обязательства, и не будет заниматься обогащением за счёт обмана.

"Следующий принцип — в новой Беларуси будет приветствоваться конкуренция и не будет специальных условий, которые сейчас получают приближённые к режиму бизнесмены", добавила она.

Тихановская заметила, что её стране придётся очень быстро навёрстывать технологическое отставание, поэтому будут необходимы прямые международные инвестиции, в том числе из России. Они позволят модернизировать производства, повысить квалификацию белорусских рабочих и привлечь новых партнёров.

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Напомним, в августе прошлого года Александр Лукашенко одержал победу на президентских выборах с большим отрывом от единственного кандидата — лидера местной оппозиции Светланы Тихановской. Итоги голосования вызвали волну протестов в стране. Оппозиционные силы не признали прозрачности выборов и вышли на массовые митинги, которые на протяжении многих недель проходили каждые выходные. В первые дни протесты сопровождались массовыми стычками с правоохранителями. Следующие выборы президента намечены на 2025 год.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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