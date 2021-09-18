Тихановская пообещала выстроить "новые и прозрачные" отношения с РФ

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказала, на каких принципах строились бы отношения с Россией в случае смены власти в родной для неё стране.

"Как и любой белорус, я понимаю, насколько сильно экономика Беларуси связана с экономикой России. И знаю, что нам нужно будет выстраивать новые, честные и прозрачные отношения и договорённости с Россией", — приводятся слова Тихановской на её сайте.

Первым принципом она назвала верховенство права, уточнив, что российские инвесторы или торговые партнёры, законно ведущие свою деятельность, смогут рассчитывать на защиту интересов в независимых белорусских и международных судах, а риска быть арестованным только потому, что кому-то из чиновников приглянулся бизнес, "больше не будет".

Второй принцип — прозрачность и открытость договорённостей, заметила Тихановская. А говоря о третьем принципе, она пообещала, что Белоруссия станет партнёром, выполняющим все взятые на себя обязательства, и не будет заниматься обогащением за счёт обмана.

"Следующий принцип — в новой Беларуси будет приветствоваться конкуренция и не будет специальных условий, которые сейчас получают приближённые к режиму бизнесмены", — добавила она.

Тихановская заметила, что её стране придётся очень быстро навёрстывать технологическое отставание, поэтому будут необходимы прямые международные инвестиции, в том числе из России. Они позволят модернизировать производства, повысить квалификацию белорусских рабочих и привлечь новых партнёров.