Парламентарий предположила, что Европа вскоре предпримет шаги, направленные на достижение большей самостоятельности от Вашингтона во всех сферах. Подобные отношения могут вызвать только такую реакцию.

Вашингтон занимается геополитическим унижением европейских союзников, в том числе Франции в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявила член Комитета Госдумы по международным делам Елена Панина. Создание альянса AUKUS и скандал с отзывом французского посла из США на фоне предстоящих президентских выборов в республике вряд ли сыграет положительную роль в формировании репутации Эмманюэля Макрона, и Вашингтон не может об этом не знать, считает парламентарий.

"Помимо экономического ущерба действия США в отношении союзников сопровождаются их геополитическими унижениями. Германию лишают возможности вести самостоятельную политику на российском направлении, Францию выдавливают из Азиатско-Тихоокеанского региона, где под её контролем сохранились огромные акватории. И это происходит на фоне предстоящих президентских выборов, где Макрон хотел бы презентовать себя французам как политика, возвращающего Франции позиции ведущей державы мира", — заявила Панина в интервью РИА "Новости".

Панина добавила, что есть все основания полагать, что Европа вскоре предпримет шаги, направленные на достижение большей самостоятельности от США во всех сферах. Ведь отношение Вашингтона к европейским партнёрам "как к вассалам" неизбежно вызовет обратную реакцию, уточнила парламентарий.

Кроме того, политик заявила, что, учитывая постоянные обвинения США в адрес России в "так называемых злонамеренных действиях", направленных на "подрыв единства Запада", Госдеп "приписывает Москве свои достижения" — на самом деле эти действия регулярно совершают сами Штаты. "Сначала они блокировали "Северный поток – 2", создавая проблемы Германии, а теперь лишили французский военно-промышленный комплекс стратегически важного для всей отрасли контракта", — отметила Панина.

Ранее Лайф писал, что госсекретарь при французском МИД Клеман Бон заявил: принцип "Америка превыше всего" торжествует в этой сделке. Он подчеркнул, что Вашингтон действует не как партнёр, поэтому Париж не намерен дожидаться, когда американская сторона сменит курс.