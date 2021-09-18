"США относятся как к вассалам": Депутат ГД назвала создание военного союза AUKUS геополитическим унижением Франции
Парламентарий предположила, что Европа вскоре предпримет шаги, направленные на достижение большей самостоятельности от Вашингтона во всех сферах. Подобные отношения могут вызвать только такую реакцию.
Вашингтон занимается геополитическим унижением европейских союзников, в том числе Франции в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявила член Комитета Госдумы по международным делам Елена Панина. Создание альянса AUKUS и скандал с отзывом французского посла из США на фоне предстоящих президентских выборов в республике вряд ли сыграет положительную роль в формировании репутации Эмманюэля Макрона, и Вашингтон не может об этом не знать, считает парламентарий.
"Помимо экономического ущерба действия США в отношении союзников сопровождаются их геополитическими унижениями. Германию лишают возможности вести самостоятельную политику на российском направлении, Францию выдавливают из Азиатско-Тихоокеанского региона, где под её контролем сохранились огромные акватории. И это происходит на фоне предстоящих президентских выборов, где Макрон хотел бы презентовать себя французам как политика, возвращающего Франции позиции ведущей державы мира", — заявила Панина в интервью РИА "Новости".
Панина добавила, что есть все основания полагать, что Европа вскоре предпримет шаги, направленные на достижение большей самостоятельности от США во всех сферах. Ведь отношение Вашингтона к европейским партнёрам "как к вассалам" неизбежно вызовет обратную реакцию, уточнила парламентарий.
Кроме того, политик заявила, что, учитывая постоянные обвинения США в адрес России в "так называемых злонамеренных действиях", направленных на "подрыв единства Запада", Госдеп "приписывает Москве свои достижения" — на самом деле эти действия регулярно совершают сами Штаты. "Сначала они блокировали "Северный поток – 2", создавая проблемы Германии, а теперь лишили французский военно-промышленный комплекс стратегически важного для всей отрасли контракта", — отметила Панина.
Тем временем, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победительницей в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов.
Ранее Лайф писал, что госсекретарь при французском МИД Клеман Бон заявил: принцип "Америка превыше всего" торжествует в этой сделке. Он подчеркнул, что Вашингтон действует не как партнёр, поэтому Париж не намерен дожидаться, когда американская сторона сменит курс.
До этого Австралия, США и Великобритания объявили о создании нового партнёрства в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе. Первым проектом данного союза, получившего название AUKUS, станет оснащение флота Австралии атомными подводными лодками с обычным вооружением. Предполагается, что страна получит не менее восьми таких субмарин. На фоне этого Канберра решила выйти из соглашения с французской оборонной компанией Naval Group о строительстве подводных лодок. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии ударом в спину.
Фото © Facebook / Елена Панина