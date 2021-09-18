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Из десятков тысяч сообщений о нарушениях от наблюдателей подтверждается менее 10%, заявили в ОП

А действительно серьёзных из них — незначительное количество, по ним работают ЦИК и региональные избиркомы, заметил Александр Малькевич.

18 сентября, 18:21
<p>Фото © LIFE </p>

Фото © LIFE

В ходе двух дней выборов в Госдуму наблюдатели прислали несколько десятков тысяч сообщений о нарушениях на избирательных участках, но подтверждается из них меньше 10%, а действительно серьёзных — всего 1–2%. Об этом Лайфу сообщил первый заместитель председателя Координационного совета Общественной палаты России по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич.

"Сообщений о нарушениях, особенно за два дня, насчитывается несколько десятков тысяч. Другое дело, во-первых, что 90% этих сообщений не подтверждаются, во-вторых, под определение "сообщение о нарушениях" подходит любой повод — например, криво висит плакат, на наблюдателях нет масок, члены комиссии без средств индивидуальной защиты", — сказал он.

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Серьёзных нарушений зафиксировано лишь 1–2%, по ним работают и Центральная избирательная комиссия, и региональные избиркомы, уточнил Малькевич.

"Действительно, были зафиксированы одна-две попытки вбросов, были урны не опломбированы должным образом, до сих пор бывают участковые комиссии, которые допускают хамство, неправовые решения наблюдателей и журналистов. Но на ход голосования повлиять это не может", — продолжил первый зампредседателя Координационного совета.

На данный момент рассматривается ситуация по аннулированию результатов одного дня на одном из участков, однако задача фейков — сформировать картину мира о том, как всё ужасно и неправильно, заметил наш собеседник.

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В свою очередь политический консультант Алёна Август заметила, что о каких-либо сверхнарушениях пока слышно не было, в профессиональных сообществах о них речи тоже не идёт.

"Сейчас, так как избирателей много, очень много на удивление выставила наблюдателей "Справедливая Россия — За правду", практически на каждом участке, новые партии тоже постарались. Плюс есть независимый общественный мониторинг, который вместе с общественными палатами тоже закрывает участки наблюдателями", — сказала она Лайфу.

Также Август назвала стандартной ситуацию в Северо-Кавказском федеральном округе, где традиционно высокая явка, обеспечивающаяся национальными традициями, ведь решение о походе на избирательный участок там исходит от старшего. А голосование в Москве отличается ещё и наличием ДЭГ, напомнила она, и в столице за три дня все, кто хотел проголосовать, пойдут — "кто ногами, кто дотянется до кнопочки на компьютере".

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Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Юлия Исупова
Юлия Исупова

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