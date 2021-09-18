"Ахмат" на своём поле проиграл "Краснодару" в РПЛ
В составе гостей по голу забили французский полузащитник Реми Кабелла и российский нападающий Владимир Ильин.
Фото © ФК "Краснодар"
"Краснодар" на выезде победил грозненский "Ахмат" в матче восьмого тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
В составе краснодарского клуба по голу забили французский полузащитник Реми Кабелла и российский нападающий Владимир Ильин. Оба отличились в первом тайме.
Ильин отклеился от защитника и сыграл в касание после прострела ⚽ pic.twitter.com/YjFHB9R35X— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 18, 2021
C 65-й минуты "Ахмат" играл в меньшинстве. За две жёлтые карточки с поля был удалён хорватский защитник команды Зоран Нижич.
"Краснодар" набрал 13 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата России. "Ахмат" с девятью баллами — на 11-й позиции.
Чемпионат России по футболу
Премьер-лига. 8-й тур
"Ахмат" — "Краснодар" — 0:2
Голы: Кабелла 41' (0:1), Ильин 44' (0:2)
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