"Ахмат" на своём поле проиграл "Краснодару" в РПЛ

"Краснодар" на выезде победил грозненский "Ахмат" в матче восьмого тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

В составе краснодарского клуба по голу забили французский полузащитник Реми Кабелла и российский нападающий Владимир Ильин. Оба отличились в первом тайме.

Ильин отклеился от защитника и сыграл в касание после прострела ⚽ pic.twitter.com/YjFHB9R35X — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 18, 2021

C 65-й минуты "Ахмат" играл в меньшинстве. За две жёлтые карточки с поля был удалён хорватский защитник команды Зоран Нижич.

"Краснодар" набрал 13 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата России. "Ахмат" с девятью баллами — на 11-й позиции.