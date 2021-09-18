НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Ахмат" на своём поле проиграл "Краснодару" в РПЛ

В составе гостей по голу забили французский полузащитник Реми Кабелла и российский нападающий Владимир Ильин.

18 сентября, 17:54
<p>Фото © ФК "Краснодар"</p>

Фото © ФК "Краснодар"

"Краснодар" на выезде победил грозненский "Ахмат" в матче восьмого тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

В составе краснодарского клуба по голу забили французский полузащитник Реми Кабелла и российский нападающий Владимир Ильин. Оба отличились в первом тайме.

C 65-й минуты "Ахмат" играл в меньшинстве. За две жёлтые карточки с поля был удалён хорватский защитник команды Зоран Нижич.

Голевая феерия в Самаре: "Крылья Советов" победили "Ростов" в чемпионате России

Голевая феерия в Самаре: "Крылья Советов" победили "Ростов" в чемпионате России

"Краснодар" набрал 13 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата России. "Ахмат" с девятью баллами — на 11-й позиции.

Чемпионат России по футболу

Премьер-лига. 8-й тур

"Ахмат" — "Краснодар" — 0:2

Голы: Кабелла 41' (0:1), Ильин 44' (0:2)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Голевая феерия в Самаре: "Крылья Советов" победили "Ростов" в чемпионате России

сегодня в 15:39

"Зенит" победил "Ахмат" и вернулся на первое место в чемпионате России

11 сентября, 15:24

Сборная России по мини-футболу одержала третью победу подряд на чемпионате мира

сегодня в 16:43

Член СПЧ Брод призвал избиркомы обратить внимание на зафиксированные НОМом нарушения

сегодня в 17:50

В Москве избиратели 95 тысяч раз воспользовались функцией переголосования на выборах онлайн

сегодня в 17:46

Новости партнеров

Layer 1