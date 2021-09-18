Сборная России по мини-футболу одержала третью победу подряд на чемпионате мира
Команда Сергея Скоровича вышла в 1/8 финала с первого места в группе.
Фото © РФС
Сборная России по мини-футболу в заключительном матче группового этапа чемпионата мира разгромила команду Гватемалы со счётом 4:1. Встреча прошла на "Жальгирис-арене" в литовском Каунасе.
Россияне забили три гола в первом тайме и ещё один — после перерыва. По разу отличились Андрей Афанасьев, Янар Асадов, Сергей Абрамов и Артём Антошкин.
Для нашей сборной победа стала третьей подряд на чемпионате мира. Ранее команда Сергея Скоровича одолела Египет (9:0) и Узбекистан (4:2).
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Россияне набрали девять очков и заняли первое место в группе B. На стадии 1/8 финала они сыграют с одной из команд, ставших третьими в своих квартетах. Встреча состоится в среду, 22 сентября, в столице Литвы Вильнюсе.
Чемпионат мира по мини-футболу
Групповой этап. 3-й тур
Гватемала — Россия — 1:4
Голы: Афанасьев 2' (0:1), Асадов 10' (0:2), Абрамов 14' (0:3), Альварадо, с пенальти 25' (1:3), Антошкин 27' (1:4)
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