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Сборная России по мини-футболу одержала третью победу подряд на чемпионате мира

Команда Сергея Скоровича вышла в 1/8 финала с первого места в группе.

18 сентября, 16:43
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Сборная России по мини-футболу в заключительном матче группового этапа чемпионата мира разгромила команду Гватемалы со счётом 4:1. Встреча прошла на "Жальгирис-арене" в литовском Каунасе.

Россияне забили три гола в первом тайме и ещё один — после перерыва. По разу отличились Андрей Афанасьев, Янар Асадов, Сергей Абрамов и Артём Антошкин.

Для нашей сборной победа стала третьей подряд на чемпионате мира. Ранее команда Сергея Скоровича одолела Египет (9:0) и Узбекистан (4:2).

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Россияне набрали девять очков и заняли первое место в группе B. На стадии 1/8 финала они сыграют с одной из команд, ставших третьими в своих квартетах. Встреча состоится в среду, 22 сентября, в столице Литвы Вильнюсе.

Чемпионат мира по мини-футболу

Групповой этап. 3-й тур

Гватемала — Россия — 1:4

Голы: Афанасьев 2' (0:1), Асадов 10' (0:2), Абрамов 14' (0:3), Альварадо, с пенальти 25' (1:3), Антошкин 27' (1:4)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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