Сборная России по мини-футболу одержала третью победу подряд на чемпионате мира

Сборная России по мини-футболу в заключительном матче группового этапа чемпионата мира разгромила команду Гватемалы со счётом 4:1. Встреча прошла на "Жальгирис-арене" в литовском Каунасе.

Россияне забили три гола в первом тайме и ещё один — после перерыва. По разу отличились Андрей Афанасьев, Янар Асадов, Сергей Абрамов и Артём Антошкин.

Для нашей сборной победа стала третьей подряд на чемпионате мира. Ранее команда Сергея Скоровича одолела Египет (9:0) и Узбекистан (4:2).

Россияне набрали девять очков и заняли первое место в группе B. На стадии 1/8 финала они сыграют с одной из команд, ставших третьими в своих квартетах. Встреча состоится в среду, 22 сентября, в столице Литвы Вильнюсе.