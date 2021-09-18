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"Бавария" забила семь голов в матче чемпионата Германии

В составе мюнхенского клуба дубль оформил Джошуа Киммих. По разу отличились Лерой Сане, Серж Гнабри, Роберт Левандовски и Эрик-Максим Шупо-Мотинг. Василис Ламбропулос забил в свои ворота.

18 сентября, 16:26
<p>Фото © ФК "Бавария"</p>

Фото © ФК "Бавария"

Мюнхенская "Бавария" на своём поле разгромила "Бохум" в матче пятого тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счётом 7:0 в пользу хозяев.

В составе "Баварии" дубль оформил Джошуа Киммих. По разу отличились Лерой Сане, Серж Гнабри, Роберт Левандовски и Эрик-Максим Шупо-Мотинг. Кроме того, защитник "Бохума" Василис Ламбропулос срезал мяч в свои ворота.

Лидер мюнхенского клуба Роберт Левандовски отличился в 13-м домашнем матче подряд в Бундеслиге, установив рекорд первенства. Польский нападающий улучшил достижение легендарных немецких футболистов Герда Мюллера и Юппа Хайнкеса, забивавших в 12 играх подряд на своём поле.

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При этом "Бавария" одержала пятую крупную победу подряд во всех турнирах с общим счётом 31:1. До этого команда Юлиана Нагельсмана разгромила "Герту" (5:0) и "Лейпциг" (4:1) в чемпионате Германии, "Бремер" (12:0) в первом раунде Кубка страны и "Барселону" (3:0) в Лиге чемпионов.

С 13 набранными очками "Бавария" возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги. "Бохум" с тремя баллами идёт на предпоследней, 17-й, позиции.

Футбол. Чемпионат Германии

Бундеслига. 5-й тур

"Бавария" — "Бохум" — 7:0

Голы: Сане 17' (1:0), Киммих 27' (2:0), Гнабри 32' (3:0), Ламбропулос, в свои ворота 43' (4:0), Левандовски 61' (5:0), Киммих 65' (6:0), Шупо-Мотинг 79' (7:0)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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