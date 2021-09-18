"Бавария" забила семь голов в матче чемпионата Германии

Мюнхенская "Бавария" на своём поле разгромила "Бохум" в матче пятого тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счётом 7:0 в пользу хозяев.

В составе "Баварии" дубль оформил Джошуа Киммих. По разу отличились Лерой Сане, Серж Гнабри, Роберт Левандовски и Эрик-Максим Шупо-Мотинг. Кроме того, защитник "Бохума" Василис Ламбропулос срезал мяч в свои ворота.

Лидер мюнхенского клуба Роберт Левандовски отличился в 13-м домашнем матче подряд в Бундеслиге, установив рекорд первенства. Польский нападающий улучшил достижение легендарных немецких футболистов Герда Мюллера и Юппа Хайнкеса, забивавших в 12 играх подряд на своём поле.

При этом "Бавария" одержала пятую крупную победу подряд во всех турнирах с общим счётом 31:1. До этого команда Юлиана Нагельсмана разгромила "Герту" (5:0) и "Лейпциг" (4:1) в чемпионате Германии, "Бремер" (12:0) в первом раунде Кубка страны и "Барселону" (3:0) в Лиге чемпионов.

С 13 набранными очками "Бавария" возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги. "Бохум" с тремя баллами идёт на предпоследней, 17-й, позиции.