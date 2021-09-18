Французский канатоходец прошёл 670 метров по тросу от Эйфелевой башни до театра
Полан маневрировал на 70-метровой высоте. Свидетели представления — жители и гости Парижа — несколько раз аплодировали мужчине.
Фото © Twitter / ZakOuille1
Французский канатоходец Натан Полан прошёл по тросу. Видео © Twitter / ZakOuille1
В Париже канатоходец Натан Полан прошёл по тросу от Эйфелевой башни до театра Шайо на высоте 70 метров. Прямую трансляцию вёл телеканал BFM.
Расстояние 670 метров смельчак преодолел со страховкой почти за полчаса. Небольшой ветер на высоте не помешал храбрецу, на канате Полан, судя по кадрам, чувствовал себя комфортно. Свидетели представления — жители города и его гости — несколько раз аплодировали канатоходцу.
Ожидается, что 19 сентября Полан совершит ещё один переход от Эйфелевой башни до театра Шайо. Свой перформанс француз приурочил к Дням европейского наследия, проходящим во Франции в эти выходные.
Известно, что в 2017 году Полан установил мировой рекорд, преодолев один километр по канату в черте города.
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