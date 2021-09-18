Член СПЧ Брод призвал избиркомы обратить внимание на зафиксированные НОМом нарушения

Ассоциация "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) призывала обратить внимание на выявленные наблюдателями случаи нарушения на выборах, а комиссии разобраться с этими инцидентами. Об этом сообщил член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), председатель ассоциации НОМ Александр Брод.

По его словам, речь идёт о конкретных проблемных случаях, выявленных на региональных избирательных участках. Так, например, из Пушкина (Санкт-Петербург) поступала информация о "заминировании" участка, после этого провокатор попытался вынести пачку бюллетеней с участка.

"С помощью Общественного штаба и наблюдателей удалось вмешаться в ситуацию, обратить внимание комиссии и правоохранительных органов, и этот беспредел был остановлен, голосование продолжилось в цивилизованных условиях", — пояснил Борд.

В Брянской области, как отметил эксперт, сотрудники НОМ уличили членов избирательной комисси в махинациях с бюллетенями. Так, после вмешательства наблюдателей 828 бланков были признаны недействительными.

"Но примеры нарушений — единичны. В целом избирательный процесс проходит чётко, организованно, при тщательном тотальном наблюдении. При этом мы видим большое количество фейков", — заключил Брод.

Ранее французский наблюдатель заявил о прозрачности и честности выборов в Госдуму. Эксперт также отметил, что российская демократия является молодой, "но очень красивой".