Член СПЧ Брод призвал избиркомы обратить внимание на зафиксированные НОМом нарушения
В целом выборы в Госдуму проходят без серьёзных проблем, чётко, организованно, отметил эксперт. Но наблюдается большое число фейков.
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Ассоциация "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) призывала обратить внимание на выявленные наблюдателями случаи нарушения на выборах, а комиссии разобраться с этими инцидентами. Об этом сообщил член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), председатель ассоциации НОМ Александр Брод.
По его словам, речь идёт о конкретных проблемных случаях, выявленных на региональных избирательных участках. Так, например, из Пушкина (Санкт-Петербург) поступала информация о "заминировании" участка, после этого провокатор попытался вынести пачку бюллетеней с участка.
"С помощью Общественного штаба и наблюдателей удалось вмешаться в ситуацию, обратить внимание комиссии и правоохранительных органов, и этот беспредел был остановлен, голосование продолжилось в цивилизованных условиях", — пояснил Борд.
В Брянской области, как отметил эксперт, сотрудники НОМ уличили членов избирательной комисси в махинациях с бюллетенями. Так, после вмешательства наблюдателей 828 бланков были признаны недействительными.
"Но примеры нарушений — единичны. В целом избирательный процесс проходит чётко, организованно, при тщательном тотальном наблюдении. При этом мы видим большое количество фейков", — заключил Брод.
Ранее французский наблюдатель заявил о прозрачности и честности выборов в Госдуму. Эксперт также отметил, что российская демократия является молодой, "но очень красивой".
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.
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