США успешно испытали баллистическую ракету в Атлантическом океане

Военно-морской флот США сообщил об успешных испытаниях баллистической ракеты Trident II в водах Атлантического океана. Фотографии с места представлены в "Твиттере" ведомства.

"Успешно испытали ракеты Trident II D5LE над Атлантическим океаном", — сказано в записи.







Запуск проводился с подводной лодки класса "Огайо" на Восточном полигоне у побережья мыса Канаверал, штат Флорида. Отмечается, что проведённые испытания подчёркивают возможности и готовность Соединённых Штатов в контексте стратегического сдерживания в XXI веке.

"Испытания демонстрируют непревзойдённую надёжность нашего ядерного сдерживания морского базирования", — заметил вице-адмирал Джонни Вулф.