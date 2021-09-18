США успешно испытали баллистическую ракету в Атлантическом океане
Это подчёркивает возможности и готовность Штатов в контексте стратегического сдерживания в XXI веке, уточнили в военно-морском флоте страны.
Фото © Twitter / U.S. Navy
Военно-морской флот США сообщил об успешных испытаниях баллистической ракеты Trident II в водах Атлантического океана. Фотографии с места представлены в "Твиттере" ведомства.
"Успешно испытали ракеты Trident II D5LE над Атлантическим океаном", — сказано в записи.
Запуск проводился с подводной лодки класса "Огайо" на Восточном полигоне у побережья мыса Канаверал, штат Флорида. Отмечается, что проведённые испытания подчёркивают возможности и готовность Соединённых Штатов в контексте стратегического сдерживания в XXI веке.
"Испытания демонстрируют непревзойдённую надёжность нашего ядерного сдерживания морского базирования", — заметил вице-адмирал Джонни Вулф.
А ранее Лайф рассказывал, что ВКС России выполнили успешный пуск новой противоракеты системы ПРО. Испытания проходили на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Ракета достоверно подтвердила заложенные характеристики, отметили в Минобороны РФ.
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