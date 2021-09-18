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США успешно испытали баллистическую ракету в Атлантическом океане

Это подчёркивает возможности и готовность Штатов в контексте стратегического сдерживания в XXI веке, уточнили в военно-морском флоте страны.

18 сентября, 17:31
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/USNavy/status/1439248914205532167/photo/3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">U.S. Navy</a></p>

Фото © Twitter / U.S. Navy

Военно-морской флот США сообщил об успешных испытаниях баллистической ракеты Trident II в водах Атлантического океана. Фотографии с места представлены в "Твиттере" ведомства.

"Успешно испытали ракеты Trident II D5LE над Атлантическим океаном", — сказано в записи.

  • Фото © Twitter / U.S. Navy
    Фото © Twitter / U.S. Navy
  • Фото © Twitter / U.S. Navy
    Фото © Twitter / U.S. Navy
  • Фото © Twitter / U.S. Navy
    Фото © Twitter / U.S. Navy

Фото © Twitter / U.S. Navy

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Запуск проводился с подводной лодки класса "Огайо" на Восточном полигоне у побережья мыса Канаверал, штат Флорида. Отмечается, что проведённые испытания подчёркивают возможности и готовность Соединённых Штатов в контексте стратегического сдерживания в XXI веке.

"Испытания демонстрируют непревзойдённую надёжность нашего ядерного сдерживания морского базирования", — заметил вице-адмирал Джонни Вулф.

А ранее Лайф рассказывал, что ВКС России выполнили успешный пуск новой противоракеты системы ПРО. Испытания проходили на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Ракета достоверно подтвердила заложенные характеристики, отметили в Минобороны РФ.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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