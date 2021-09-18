Западные СМИ при освещении российских выборов опираются на полуправду, заявила сенатор
По мнению парламентария, всё происходит по заранее продуманному сценарию, однако усилия напрасны, добавила Елена Афанасьева.
Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Освещение выборов в Госдуму на Западе происходит с раздуванием мелких нарушений, кроме того, некоторые иностранные СМИ опираются на полуправду. Такое мнение высказала член Комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета РФ Елена Афанасьева.
"В западных СМИ запущена массированная кампания по очернению голосования. Как и предупреждала комиссия, в своих информационных атаках на выборы в Государственную думу Запад опирается на полуправду и материалы иноагентов", — приводятся слова политика в телеграм-канале комиссии.
По мнению сенатора, СМИ раздувают незначительные нарушения, которые никак не влияют на ход голосования, "сдабривая их мнением своих ставленников". Это происходит для того, чтобы оправдать намерение не признавать итоги выборов в РФ по сценарию, который придумывался там давно, уточнила Афанасьева. Однако все усилия напрасны, ведь легитимность результатов выборов определяется исключительно гражданами страны, добавила она.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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