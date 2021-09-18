Западные СМИ при освещении российских выборов опираются на полуправду, заявила сенатор

Освещение выборов в Госдуму на Западе происходит с раздуванием мелких нарушений, кроме того, некоторые иностранные СМИ опираются на полуправду. Такое мнение высказала член Комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета РФ Елена Афанасьева.

"В западных СМИ запущена массированная кампания по очернению голосования. Как и предупреждала комиссия, в своих информационных атаках на выборы в Государственную думу Запад опирается на полуправду и материалы иноагентов", — приводятся слова политика в телеграм-канале комиссии.

По мнению сенатора, СМИ раздувают незначительные нарушения, которые никак не влияют на ход голосования, "сдабривая их мнением своих ставленников". Это происходит для того, чтобы оправдать намерение не признавать итоги выборов в РФ по сценарию, который придумывался там давно, уточнила Афанасьева. Однако все усилия напрасны, ведь легитимность результатов выборов определяется исключительно гражданами страны, добавила она.