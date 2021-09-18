Конь в пальто на избирательном участке в Ялте. Видео © Facebook / Янина Павленко

В Ялте проголосовать на думских выборах один из местных жителей пришёл в пальто и с маской коня. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко на своей странице в "Фейсбуке".

На кадрах, опубликованных в аккаунте, видно, что "конь в пальто" развеселил горожан своим внешним видом. Люди смеялись, а некоторые даже взялись за телефоны, чтобы заснять необычного гостя. "Ну ты, конь, дал", — комментирует автор ролика.

"Такие разные избиратели Ялты. <...> На 514-м (участке. — Прим. Лайфа) — конь в пальто (без комментариев)", — написала Павленко.

Между тем глава города также упомянула, что на избирательном участке № 535 проголосовали молодожёны: "Артур и Татьяна Голубенковы (совет да любовь)", написала она.

Случаи появления избирателей в необычных костюмах на участках в 2021 году не единичны. Например, в Красноярске на думские выборы пришёл царь. Избиратель в костюме правителя назвал "достойными мужами" кандидатов в депутаты, а всю процедуру голосования — "бесовством", так как раньше, чтобы сделать выбор, нужно было лишь "поднять руку". А в Петербурге проголосовала зебра Марти из мультфильма "Мадагаскар". Наблюдатели внимательно проследили, чтобы никакой "дикости" на участке не вышло и хвостатому избирателю выдали нужное количество бюллетеней в одно копыто.

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