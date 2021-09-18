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Кто-кто?: В Ялте на избирательный участок заявился "конь" в пальто

Члены комиссии и другие избиратели смеялись, а некоторые даже взялись за телефоны, чтобы снять на видео такого необычного гостя.

18 сентября, 17:11

Фото © Facebook / Янина Павленко

Конь в пальто на избирательном участке в Ялте. Видео © Facebook / Янина Павленко

В Ялте проголосовать на думских выборах один из местных жителей пришёл в пальто и с маской коня. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко на своей странице в "Фейсбуке".

На кадрах, опубликованных в аккаунте, видно, что "конь в пальто" развеселил горожан своим внешним видом. Люди смеялись, а некоторые даже взялись за телефоны, чтобы заснять необычного гостя. "Ну ты, конь, дал", — комментирует автор ролика.

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"Такие разные избиратели Ялты. <...> На 514-м (участке. — Прим. Лайфа) — конь в пальто (без комментариев)", — написала Павленко.

Между тем глава города также упомянула, что на избирательном участке № 535 проголосовали молодожёны: "Артур и Татьяна Голубенковы (совет да любовь)", написала она.

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Случаи появления избирателей в необычных костюмах на участках в 2021 году не единичны. Например, в Красноярске на думские выборы пришёл царь. Избиратель в костюме правителя назвал "достойными мужами" кандидатов в депутаты, а всю процедуру голосования — "бесовством", так как раньше, чтобы сделать выбор, нужно было лишь "поднять руку". А в Петербурге проголосовала зебра Марти из мультфильма "Мадагаскар". Наблюдатели внимательно проследили, чтобы никакой "дикости" на участке не вышло и хвостатому избирателю выдали нужное количество бюллетеней в одно копыто.

А ранее в Москве на избирательном участке бегал енот семь минут от полиции. Судя по кадрам с места событий, ловили зверька не только правоохранители, но и очевидцы. В конце концов Тома передали горе-хозяину. Ждёт ли мужчину какое-то наказание, пока не известно. А затем стало известно, что этот енот может стать символом выборного штаба в Москве.

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Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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