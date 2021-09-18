Украине предрекли скорое превращение в пустыню
В почве становится всё меньше воды, поэтому землю буквально уносит ветром, отметил учёный. По его словам, именно таким образом появились Алешковские пески в Херсонской области.
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Стремительное изменение климата может превратить юг Украины в большую пустыню наподобие Алешковских песков в Херсонской области. С таким прогнозом выступил директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий. По его словам, это может произойти в течение ближайших десятилетий.
Учёный отметил, что южные районы Незалежной всегда отличались засушливым климатом, но теперь воды в почве там всё меньше, а выветривание увеличивается, поэтому чернозём буквально уносит.
"Грунт подвергается значительно более сильной, чем раньше, ветровой нагрузке. Сейчас наши чернозёмы поднимаются ветрами и уносятся. Скорость этого процесса такова, что мы их [земли] реально можем потерять за 20 лет, если ничего с этим не делать", — предупредил Дикий в эфире телеканала "Украина 24".
Специалист подчеркнул, что популярные среди туристов Алешковские пески образовались именно таким образом. По его словам, бороться с проблемой необходимо уже сейчас, поскольку поднятие уровня Мирового океана, который может подтопить Украину, возможно только в далёком будущем.
Ранее были названы страны, которым грозит исчезновение из-за глобального потепления. Специалисты считают, что в будущем природные катаклизмы на планете станут происходить гораздо чаще.
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