В "Единой России" заявили о повышенном интересе к выборам в Госдуму в ЛНР и ДНР

Отмечается, что в мае текущего года во время рабочей поездки в Ростовскую область секретарь генсовета партии Андрей Турчак подписал соглашение о взаимодействии с Союзом добровольцев Донбасса.