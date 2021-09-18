В "Единой России" заявили о повышенном интересе к выборам в Госдуму в ЛНР и ДНР
Отмечается, что в мае текущего года во время рабочей поездки в Ростовскую область секретарь генсовета партии Андрей Турчак подписал соглашение о взаимодействии с Союзом добровольцев Донбасса.
Фото © ТАСС / Николай Тришин
Жители Луганской и Донецкой народных республик, имеющие российское гражданство, принимают активное участие в выборах депутатов Госдумы РФ. Об этом сообщает пресс-служба "Единой России".
"Вы знаете, насколько активной была позиция руководства нашей партии, депутатов в отношении ЛНР и ДНР. И, насколько нам известно, активное участие жителей в выборах депутатов Госдумы зафиксировано и на этих территориях", — отметили в партии.
Там также уточнили, что в мае во время рабочей поездки в Ростовскую область секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак подписал соглашение о взаимодействии с Союзом добровольцев Донбасса. Партия принимала участие во многих гуманитарных миссиях на этих территориях.
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Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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