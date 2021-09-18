В Нижегородской области организовали процедуру голосования для людей с нарушениями зрения

Незрячие жители Нижнего Новгорода голосуют на думских выборах с помощью голосового модуля. Видео © LIFE

Незрячие и слабовидящие жители Нижегородской области могут принять участие в думских выборах с помощью специальной программы на портале "Госуслуги" и тифломаркеров.

Для того чтобы помочь людям с нарушением зрения выполнить гражданский долг онлайн, в регионе организованы специальные обучающие курсы, на которых ведущий Вячеслав рассказывает, как правильно использовать голосовой модуль на портале "Госуслуги". Он также отметил, почему считает важным отдать свой голос на выборах.

"Во-первых, я по образованию юрист, поэтому для меня вещи, которые связаны с правом, свободами и обязанностями очень важны. Во-вторых, я занимаю очень активную жизненную позицию, работаю в общественных организациях, поэтому для меня именно проявление гражданской активности очень важно, поэтому, в общем-то, я стараюсь не пропускать ни одних выборов", — рассказал Вячеслав.

Он поделился, что уже не в первый раз пользуется возможностью голосовать в электронном формате. В прошлый раз мужчина исполнил свой гражданский долг таким образом на голосовании по поправкам к Конституции РФ.

У слабовидящих также есть возможность проголосовать очно — на участках. Пройти процедуру волеизъявления они могут с помощью тифломаркеров. Это устройство позволяет человеку услышать через наушники заранее озвученную фразу, которую он выбирает. Кроме того, традиционно на избирательных участках для незрячих граждан есть в наличии трафареты и информационные материалы, выполненные крупным шрифтом и шрифтом Брайля, на лестницах и дверях помещений размещены светоотражающие элементы.

Ранее Лайф писал, что столетняя жительница Петербурга пришла на участок и проголосовала на выборах. Как рассказал представитель городской комиссии, к избирателям старшего поколения относятся с особым вниманием, часто им помогают волонтёры.