Андрей Данилко год скрывал смерть матери

У украинского певца Андрея Данилко, известного под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, умерла мать на 83-м году жизни. Об этом артист рассказал в программе "Викриття.Післямова" на телеканале LIVE.

Отмечается, что певец не хотел афишировать смерть Светланы Волковой, поэтому о случившемся стало известно лишь спустя год. Причём друг Данилко певец EL Кравчук рассказал, что Андрей приезжал на похороны в родное село матери, где она жила.

"Андрей был на похоронах. Была служба в церкви, он всё сделал как любящий сын. Они с мамой были друзьями", — признался Кравчук.