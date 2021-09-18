Андрей Данилко год скрывал смерть матери
Друг артиста рассказал, что тот приезжал на похороны в родное село родительницы, где она и жила.
Фото © ТАСС / Юрий Самолыго
У украинского певца Андрея Данилко, известного под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, умерла мать на 83-м году жизни. Об этом артист рассказал в программе "Викриття.Післямова" на телеканале LIVE.
Отмечается, что певец не хотел афишировать смерть Светланы Волковой, поэтому о случившемся стало известно лишь спустя год. Причём друг Данилко певец EL Кравчук рассказал, что Андрей приезжал на похороны в родное село матери, где она жила.
"Андрей был на похоронах. Была служба в церкви, он всё сделал как любящий сын. Они с мамой были друзьями", — признался Кравчук.
Ранее продюсер Верки Сердючки раскрыл правду о том, почему артист покинул сцену. Годами фанаты Андрея Данилко пытались понять, в чём же причина. Главная версия — проблемы со здоровьем: мужчина заметно прибавил в весе и на определённое время даже "скрылся с радаров". Некоторые всерьёз думали, что у артиста рак.
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