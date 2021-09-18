В "Единой России" объяснили высокую явку на выборы мобилизацией депутатского корпуса
Парламентарии отчитывались перед людьми о работе, собирали наказы и разъясняли позицию партии по насущным вопросам, подчеркнул Сергей Перминов.
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Работа всех 180 тысяч депутатов "Единой России" с избирателями стала причиной высокой явки на проходящие выборы в Госдуму. Такое мнение высказал заместитель секретаря генсовета партии Сергей Перминов.
"Высокая явка на выборы в Госдуму — результат мобилизации депутатского корпуса "Единой России", — отметил он на брифинге о ходе голосования.
Замсекретаря генсовета подчеркнул, что парламентарии отчитывались перед людьми о работе, собирали наказы и разъясняли позицию партии по насущным вопросам.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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