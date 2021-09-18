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В "Единой России" объяснили высокую явку на выборы мобилизацией депутатского корпуса

Парламентарии отчитывались перед людьми о работе, собирали наказы и разъясняли позицию партии по насущным вопросам, подчеркнул Сергей Перминов.

18 сентября, 16:40
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Работа всех 180 тысяч депутатов "Единой России" с избирателями стала причиной высокой явки на проходящие выборы в Госдуму. Такое мнение высказал заместитель секретаря генсовета партии Сергей Перминов.

"Высокая явка на выборы в Госдуму — результат мобилизации депутатского корпуса "Единой России", — отметил он на брифинге о ходе голосования.

В "Единой России" рассказали о фейках про нарушения на выборах

В "Единой России" рассказали о фейках про нарушения на выборах

Замсекретаря генсовета подчеркнул, что парламентарии отчитывались перед людьми о работе, собирали наказы и разъясняли позицию партии по насущным вопросам.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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