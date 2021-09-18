В Европарламенте назвали условие превращения "Северного потока – 2" в руины

"Северный поток – 2" может превратиться в инвестиционную руину, если Еврокомиссия докажет нарушение законодательства решением Федерального сетевого агентства (BNA) о вводе газопровода в эксплуатацию. Такое мнение высказал депутат Европарламента от фракции "зелёных" Райнхард Бютикофер.

"Если найдутся веские аргументы в пользу того, что позитивное решение Федерального агентства нарушает энергетическое законодательство ЕС, то проект может превратиться в инвестиционную руину", — сказал он в интервью DPA.