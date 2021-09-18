В Европарламенте назвали условие превращения "Северного потока – 2" в руины
Парламентарий напомнил, что Россия ещё не выполнила условия анбандлинга, не произвела разделения организаций, занимающихся добычей и транспортировкой топлива.
Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
"Северный поток – 2" может превратиться в инвестиционную руину, если Еврокомиссия докажет нарушение законодательства решением Федерального сетевого агентства (BNA) о вводе газопровода в эксплуатацию. Такое мнение высказал депутат Европарламента от фракции "зелёных" Райнхард Бютикофер.
"Если найдутся веские аргументы в пользу того, что позитивное решение Федерального агентства нарушает энергетическое законодательство ЕС, то проект может превратиться в инвестиционную руину", — сказал он в интервью DPA.
По словам Бютикофера, Россия ещё не выполнила условия анбандлинга, не произведя разделение организаций, занимающихся добычей и транспортировкой топлива. Кроме того, владелец магистрали также должен предоставить доступ к ней сторонним продавцам газа, напомнил парламентарий.
10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победительницей в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов.
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