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Иммунолог обозначил срок стабилизации ситуации с ковидом в России

Ждать отмены всех ограничений к тому времени не стоит, однако инфекция из фазы пандемии перейдёт в сезонную, заметил Николай Крючков.

18 сентября, 16:08
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Примерно к концу весны следующего года ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России будет взята под контроль. Такое мнение высказал кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

"Стабилизация пандемической ситуации, то есть контроль над инфекцией, думаю, что появится к середине-концу весны следующего года", — приводит его слова Ura.ru.

Однако к этому моменту полной отмены коронавирусных ограничений не случится, уверен медик, ведь во многих странах инфекция будет ещё в силе. Но тогда ситуация перейдёт из фазы пандемии в сезонную, контролируемую, заметил Крючков.

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Такое развитие событий — стабилизация ситуации с ковидом — случится, когда вакцинацию пройдут более 70% населения страны, уточнил заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН Пётр Чумаков. Однако при тех темпах, что есть сейчас, это случится не скоро, добавил он.

А ранее Пётр Чумаков назвал месяц начала четвёртой волны коронавируса в России. При этом он заметил, что пока трудно сказать, какой штамм может вызвать новый рост заболеваемости.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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