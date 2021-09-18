Иммунолог обозначил срок стабилизации ситуации с ковидом в России

Примерно к концу весны следующего года ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России будет взята под контроль. Такое мнение высказал кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

"Стабилизация пандемической ситуации, то есть контроль над инфекцией, думаю, что появится к середине-концу весны следующего года", — приводит его слова Ura.ru.

Однако к этому моменту полной отмены коронавирусных ограничений не случится, уверен медик, ведь во многих странах инфекция будет ещё в силе. Но тогда ситуация перейдёт из фазы пандемии в сезонную, контролируемую, заметил Крючков.

Такое развитие событий — стабилизация ситуации с ковидом — случится, когда вакцинацию пройдут более 70% населения страны, уточнил заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН Пётр Чумаков. Однако при тех темпах, что есть сейчас, это случится не скоро, добавил он.