15 удивительных тату, благодаря которым шрамы и некрасивые родинки стали украшением на телах людей
Татуировки — это не только прихоть подростков и неформалов. Для многих людей наколки — единственный способ замаскировать шрамы и родинки. В подборке — 15 примеров, когда "недостаток" стал шедевром.
"Маскировка ожога, который клиент поставил себе ещё в детстве"
"Лилия на камне. Дизайн начался с родимого пятна"
"Не выразить словами, как долго я ждал, когда мне представится возможность сделать что-то подобное"
"Это гениально!"
"Этим шрамам уже 40 лет. Спустя всё это время на них расцвели цветы и залетали бабочки"
"Мой племянник наконец замаскировал свои ожоги татуировками. Я так горжусь своим мальчиком! Заставил меня улыбнуться, а потом ещё и плакать от счастья"
"На крючке"
"Даже родинка стала красивой, стоило пририсовать бокал для вина"
"Перекрыли клиентке шрам от кесарева сечения. Она выбрала татуировку с хризантемой, потому что это её любимый цветок, а также её имя на вьетнамском языке"
"Просто моя собака, которая бежит по шраму"
"Татуировки в форме лап, чтобы обыграть родимое пятно"
"Моя родинка превратилась в вишню"
"Всего за час моя родинка превратилась в усы. Боже, это было очень смешно"
"Только что набил татуировку в форме светового меча на старый шрам"
"Маскировка шрама, оставшегося после неудачного удаления татуировки"
Ещё больше примеров шрамов, превращённых в шедевры, — по хештегу scartattoocoverup в "Инстаграме".
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