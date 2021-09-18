15 удивительных тату, благодаря которым шрамы и некрасивые родинки стали украшением на телах людей

"Маскировка ожога, который клиент поставил себе ещё в детстве"

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"Лилия на камне. Дизайн начался с родимого пятна"

Фото © Instagram / scartattoocoverup

"Не выразить словами, как долго я ждал, когда мне представится возможность сделать что-то подобное"

Фото © Instagram / scartattoocoverup

"Это гениально!"

Фото © Instagram / scartattoocoverup

"Этим шрамам уже 40 лет. Спустя всё это время на них расцвели цветы и залетали бабочки"

Фото © Instagram / scartattoocoverup

"Мой племянник наконец замаскировал свои ожоги татуировками. Я так горжусь своим мальчиком! Заставил меня улыбнуться, а потом ещё и плакать от счастья"

Фото © Instagram / scartattoocoverup

"На крючке"

Фото © Instagram / scartattoocoverup

"Даже родинка стала красивой, стоило пририсовать бокал для вина"

Фото © Instagram / scartattoocoverup

"Перекрыли клиентке шрам от кесарева сечения. Она выбрала татуировку с хризантемой, потому что это её любимый цветок, а также её имя на вьетнамском языке"

Фото © Instagram / scartattoocoverup

"Просто моя собака, которая бежит по шраму"

Фото © Instagram / scartattoocoverup

"Татуировки в форме лап, чтобы обыграть родимое пятно"

Фото © Instagram / scartattoocoverup

"Моя родинка превратилась в вишню"

Фото © Instagram / scartattoocoverup

"Всего за час моя родинка превратилась в усы. Боже, это было очень смешно"

Фото © Instagram / scartattoocoverup

"Только что набил татуировку в форме светового меча на старый шрам"

Фото © Instagram / scartattoocoverup

"Маскировка шрама, оставшегося после неудачного удаления татуировки"

Фото © Instagram / scartattoocoverup

Ещё больше примеров шрамов, превращённых в шедевры, — по хештегу scartattoocoverup в "Инстаграме".