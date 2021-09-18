Парень громко слушал музыку, и тогда соседи оставили ему записку, которая разрушила все стереотипы

Сегодня за восстановление веры в людей отвечает Бин Цао из Невады, США, который столкнулся со своими соседями из-за музыки. Парень часто слушал её из колонок, но придерживался разрешённого времени, хотя громкость песен могла легко возмутить любого. И неудивительно, что как-то вечером в своём почтовом ящике он обнаружил записку от соседей.

Фото © Twitter / Binh Cao и Instagram / binhstagram

Однако в ней не было привычных жалоб. Сосед Тодд признался, что в восторге от музыкального вкуса Бин Цао, а потому не против, чтобы тот почаще устраивал концерты. "Я живу по соседству и хотел бы обсудить твою музыку. Включай её почаще. Я не шучу! Ты слушаешь отличные вещи! И скажи мне названия песен, я обязательно закину их в свой плейлист", — обратился сосед в записке.

Фото © Instagram / binhstagram

Бин Цао написал об этом удивительном случае в "Твиттере", где его фото набрало более 502,5 тыс. лайков. В комментариях парень даже поделился своим плейлистом, который пользователи Сети настойчиво требовали. И многие из них поведали свои любопытные истории.

Фото © Instagram / binhstagram

Мне тоже однажды подложили записку. Сказали, что я слишком тихо себя веду и даже мышь в подвале производит больше шума. А потом пригласили на барбекю в парк. Хорошие люди существуют, и все тут Erica Ferguson

Мой сосед разводит кур, поэтому я постоянно слышу писк цыплят. Он часто угощает меня яйцами через забор. Милый человек Djinnie