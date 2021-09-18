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Парень громко слушал музыку, и тогда соседи оставили ему записку, которая разрушила все стереотипы

Бин Цао думал, что теперь его ждёт кара небес за шумную вечеринку, однако реакция пары через стенку поразила его в самое сердце.

18 сентября, 14:00

Фото © Instagram / binhstagram

Сегодня за восстановление веры в людей отвечает Бин Цао из Невады, США, который столкнулся со своими соседями из-за музыки. Парень часто слушал её из колонок, но придерживался разрешённого времени, хотя громкость песен могла легко возмутить любого. И неудивительно, что как-то вечером в своём почтовом ящике он обнаружил записку от соседей.

Фото © Twitter / Binh Cao и Instagram / binhstagram

Фото © Twitter / Binh Cao и Instagram / binhstagram

Однако в ней не было привычных жалоб. Сосед Тодд признался, что в восторге от музыкального вкуса Бин Цао, а потому не против, чтобы тот почаще устраивал концерты. "Я живу по соседству и хотел бы обсудить твою музыку. Включай её почаще. Я не шучу! Ты слушаешь отличные вещи! И скажи мне названия песен, я обязательно закину их в свой плейлист", — обратился сосед в записке.

Фото © Instagram / binhstagram

Фото © Instagram / binhstagram

Бин Цао написал об этом удивительном случае в "Твиттере", где его фото набрало более 502,5 тыс. лайков. В комментариях парень даже поделился своим плейлистом, который пользователи Сети настойчиво требовали. И многие из них поведали свои любопытные истории.

Фото © Instagram / binhstagram

Фото © Instagram / binhstagram

Мне тоже однажды подложили записку. Сказали, что я слишком тихо себя веду и даже мышь в подвале производит больше шума. А потом пригласили на барбекю в парк. Хорошие люди существуют, и все тут

Erica Ferguson

Мой сосед разводит кур, поэтому я постоянно слышу писк цыплят. Он часто угощает меня яйцами через забор. Милый человек

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Моя соседка каждое утро начинает с громких криков, которые звучат как речитатив и песнопения шаманов. Но если прислушаться, то можно услышать, что речь идёт о беговой дорожке...

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Маме оставалось лишь смеяться сквозь слёзы, когда она увидела, во что дочь превратила её зарплату

Маме оставалось лишь смеяться сквозь слёзы, когда она увидела, во что дочь превратила её зарплату

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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