На Украине родители переживали, что их дочь стала готом, но самые страшные преображения были впереди

Анастасия Кримсон с Украины за свою жизнь успела поменять несколько образов, которые разительно между собой отличаются. В подростковом возрасте, потакая модным веяниям, девушка стала готом, чем сильно напугала родителей. Но спустя годы от мрачных тонов в одежде и волосах не осталось и следа. Вместо этого — приторно яркий розовый и внешность "живой секс-куклы".

Теперь я понимаю, что была очень несчастна раньше, и это легко увидеть на моих старых фотографиях. Когда я была подростком, я была грустной и застенчивой. Я любила стиль готов и других субкультур. Раньше у меня были тёмные волосы и глаза, маленькие губы и грубые черты лица

26-летняя Настя потратила на преображение несколько лет и порядка 150 тысяч гривен (около 400 тысяч рублей). Оплатить все процедуры помогли бабушкины украшения, которые достались модели по наследству. Цели "выглядеть естественно" у девушки никогда не было. Поэтому, приходя в косметологию, она не мелочилась. Теперь в её губах 10 кубических сантиметров филлера. Ещё четыре — в скулах. Без инъекций ботокса в лоб и подбородок тоже не обошлось. А совсем недавно у Анастасии прошла пластика груди.