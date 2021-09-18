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На Украине родители переживали, что их дочь стала готом, но самые страшные преображения были впереди

Когда героиня этого материала была подростком, её родители били тревогу, ведь их малышка похожа на гота. С возрастом девушка изменилась, но, должно быть, семью это утешает несильно.

18 сентября, 12:00

Фото © Instagram / nasty_bimbo

Анастасия Кримсон с Украины за свою жизнь успела поменять несколько образов, которые разительно между собой отличаются. В подростковом возрасте, потакая модным веяниям, девушка стала готом, чем сильно напугала родителей. Но спустя годы от мрачных тонов в одежде и волосах не осталось и следа. Вместо этого — приторно яркий розовый и внешность "живой секс-куклы".

Фото © Instagram / nasty_bimbo

Фото © Instagram / nasty_bimbo

Теперь я понимаю, что была очень несчастна раньше, и это легко увидеть на моих старых фотографиях. Когда я была подростком, я была грустной и застенчивой. Я любила стиль готов и других субкультур. Раньше у меня были тёмные волосы и глаза, маленькие губы и грубые черты лица

Анастасия Кримсон

Фото © Instagram / nasty_bimbo

Фото © Instagram / nasty_bimbo

26-летняя Настя потратила на преображение несколько лет и порядка 150 тысяч гривен (около 400 тысяч рублей). Оплатить все процедуры помогли бабушкины украшения, которые достались модели по наследству. Цели "выглядеть естественно" у девушки никогда не было. Поэтому, приходя в косметологию, она не мелочилась. Теперь в её губах 10 кубических сантиметров филлера. Ещё четыре — в скулах. Без инъекций ботокса в лоб и подбородок тоже не обошлось. А совсем недавно у Анастасии прошла пластика груди.

Я очень люблю порно, и однажды я поняла, что хочу выглядеть как моя собственная сексуальная фантазия — порноактрисы с подтянутыми телами, длинными светлыми волосами и большими силиконовыми сиськами, губами и задницей

Анастасия Кримсон

Фото © Instagram / nasty_bimbo

Фото © Instagram / nasty_bimbo

С обновлённой внешностью у Анастасии появилось гораздо больше возможностей для заработка. Если поначалу она зарабатывала на процедуры, будучи UX-дизайнером, сейчас её аккаунт на OnlyFans приносит столько денег, что о "нормальной" работе можно забыть, пишет Daily Star.

В Интернете люди ценят мой выбор выглядеть как секс-кукла, и мне нравится, что мои фотографии кого-то сексуально удовлетворяют. Мой новый стиль освободил меня и позволил полюбить себя так, как никогда раньше. Чувствую себя уверенно, властно, и на меня наконец обращают внимание

Анастасия Кримсон

Татуировщица раскрыла свой настоящий возраст, но в Сети уверены, что она обманула минимум на 20 лет

Татуировщица раскрыла свой настоящий возраст, но в Сети уверены, что она обманула минимум на 20 лет

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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