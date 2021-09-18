Пять самых странных новичков из Книги рекордов Гиннесса, которые непонятно как додумались до такого
Уже 66 лет команда книги трудится не покладая рук, чтобы каждый раз ближе к концу года выпускать очередной сборник с новыми рекордсменами. Вот несколько самых интересных участников свежего издания
Фото © Guinness World Records
Собака с самыми длинными ушами (из ныне живущих)
Фото © Guinness World Records
Чёрно-подпалая енотовая гончая Лу из Портленда, штат Орегон, стала новым обладателем рекорда по "самым длинным ушам у собаки". Неудивительно — каждое у неё в длину 13,38 дюйма (почти 34 сантиметра)! Её владелица, 29-летняя Лу Пейдж Олсен, помощница ветеринара, всегда шутила, что у собаки экстравагантно длинные уши. Но только во время пандемии она решила измерить их. Не зря.
Подросток с самыми большими ступнями
Фото © Guinness World Records
Морган Парсли забрала титул подростка с самыми большими ступнями в мире. Их длина составляет 12,2 дюйма (30,9 сантиметра) — это означает, что она носит обувь 47-го размера!
Рекорд по преодолению двадцатиметровки на руках
Фото © Guinness World Records
Зайон Кларк из Огайо попал в книгу этого года, после того как он быстрее всех "пробежал" на руках 20 метров. На всё у него ушло 4,78 секунды. Впрочем, помогать ногами себе парень бы и не смог, ведь он родился без них.
Самый низкий профессиональный бодибилдер
Фото © Guinness World Records
Также в книгу этого года попал Пратик Мохите из Махараштры, Индия. Парень стал самым низким спортсменом-бодибилдером среди мужчин. Ростом спортсмен всего 102 сантиметра. Из-за этой особенности Мохите всегда считали слабым, но он нашёл способ, как изменить отношение к себе. Он начал заниматься бодибилдингом, ведь, по его мнению, это "олицетворение идеальной физической формы и силы". Он выступает в соревнованиях наравне со всеми, и местом в Книге рекордов список его регалий не ограничивается.
Рекордсменка по количеству прыжков через свои волосы за 30 секунд
Фото © Guinness World Records
Ещё одна рекордсменка — Летиция Ки из Абиджана в Кот-д'Ивуаре. Она установила рекорд по прыжкам через собственные волосы за 30 секунд. Целых 60 раз! 25-летняя девушка известна тем, что создает настоящие скульптуры из своих волос, вдохновляясь доколониальными женскими причёсками из африканской культуры. Также она работает моделью, актрисой и создаёт цифровой контент, пишет Daily Mail.
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