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Девушка рассказала о жуткой традиции для холостяков, после которой никто и никогда не поедет в Данию

Традиции в разных странах могут шокировать. И нет, мы не про жучков и собак в меню иноземцев. Иногда даже в европейских государствах такие странные обычаи, что волосы на голове встают дыбом.

18 сентября, 10:00

Кадр из видео © TikTok / kellylouisekilljoy

Если вы когда-нибудь были в Дании, гуляя по улицам, вы точно удивлялись — что это за жуткие лужи коричневой слизи под столбами. Местная тиктокерша Келли Луиз рассказала, что этому ужасу есть логичное, насколько это возможно, объяснение. Оказывается, в стране сложилась весьма странная традиция. Если к 25 годам девушка не вышла замуж, то на её юбилей друзья с большой вероятностью выведут её на улицу, привяжут к столбу, обольют водой и... покроют корицей.

Звучит как плохая шутка, но всё так и есть. В своём ролике Келли показала, как проходит "церемония".

Видео © TikTok / kellylouisekilljoy

Но, нужно признать, страдают не только девушки. Для парней придумали собственную традицию. Если они не найдут спутницу жизни к 30 годам, то их ждёт то же самое. Вот только вместо корицы используют перец!

Всё это больше похоже на студенческие вечеринки из американских комедий нулевых, однако обычаи по-настоящему старые. Их история уходит в далёкое прошлое. Скорее всего, традиции появились благодаря датскому языку. Дело в том, что для обозначения незамужней девушки раньше использовалось слово pebermø, которое можно перевести как перечная девица, а для холостяка — pebersvend (перечный парень), пишет Unilad.

Кадры из видео © TikTok / kellylouisekilljoy

Кадры из видео © TikTok / kellylouisekilljoy

Ролик Келли за несколько дней стал вирусным. Так что сейчас больше четырёх миллионов человек знают, что ехать в Данию отмечать день рождения, если ты не состоишь в браке, не стоит. Иначе рискуешь остаться на улице, будучи обсыпанным корицей или перцем. И правда, процедура и так довольно унизительная, так ещё и опасная. Специи могут попасть на слизистые, а столбы корицы могут буквально взорваться от малейшей искры — лишитесь и здоровья, и друзей.

Молодожёны отказались всего от одной традиции, но теперь эту свадьбу гости не забудут никогда

Молодожёны отказались всего от одной традиции, но теперь эту свадьбу гости не забудут никогда

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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