Девушка рассказала о жуткой традиции для холостяков, после которой никто и никогда не поедет в Данию
Традиции в разных странах могут шокировать. И нет, мы не про жучков и собак в меню иноземцев. Иногда даже в европейских государствах такие странные обычаи, что волосы на голове встают дыбом.
Кадр из видео © TikTok / kellylouisekilljoy
Если вы когда-нибудь были в Дании, гуляя по улицам, вы точно удивлялись — что это за жуткие лужи коричневой слизи под столбами. Местная тиктокерша Келли Луиз рассказала, что этому ужасу есть логичное, насколько это возможно, объяснение. Оказывается, в стране сложилась весьма странная традиция. Если к 25 годам девушка не вышла замуж, то на её юбилей друзья с большой вероятностью выведут её на улицу, привяжут к столбу, обольют водой и... покроют корицей.
Звучит как плохая шутка, но всё так и есть. В своём ролике Келли показала, как проходит "церемония".
Видео © TikTok / kellylouisekilljoy
Но, нужно признать, страдают не только девушки. Для парней придумали собственную традицию. Если они не найдут спутницу жизни к 30 годам, то их ждёт то же самое. Вот только вместо корицы используют перец!
Всё это больше похоже на студенческие вечеринки из американских комедий нулевых, однако обычаи по-настоящему старые. Их история уходит в далёкое прошлое. Скорее всего, традиции появились благодаря датскому языку. Дело в том, что для обозначения незамужней девушки раньше использовалось слово pebermø, которое можно перевести как перечная девица, а для холостяка — pebersvend (перечный парень), пишет Unilad.
Кадры из видео © TikTok / kellylouisekilljoy
Ролик Келли за несколько дней стал вирусным. Так что сейчас больше четырёх миллионов человек знают, что ехать в Данию отмечать день рождения, если ты не состоишь в браке, не стоит. Иначе рискуешь остаться на улице, будучи обсыпанным корицей или перцем. И правда, процедура и так довольно унизительная, так ещё и опасная. Специи могут попасть на слизистые, а столбы корицы могут буквально взорваться от малейшей искры — лишитесь и здоровья, и друзей.
WOW-news
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