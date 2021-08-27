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Маме оставалось лишь смеяться сквозь слёзы, когда она увидела, во что дочь превратила её зарплату

Причём малышка ещё и высказала маме претензии, что её игра не удалась из-за малого количества купюр.

27 августа, 08:37

Фото © Facebook / Spotted Coventry City

Молодая мама Виктория Ингем из Великобритании оказалась в непростой ситуации благодаря своей дочери. Маленькая Эсме решила поиграть с куклами и превратить их в принцесс. А кто поможет в этом лучше, чем настоящая королева? Девочка нашла у мамы несколько купюр с изображением Елизаветы II и вырезала её лицо, чтобы наклеить на своих кукол. Затея удалась, вот только мама её не оценила.

Фото © Facebook / Spotted Coventry City

Фото © Facebook / Spotted Coventry City

Бедной Виктории оставалось только смеяться сквозь слёзы, когда она увидела, сколько денег уничтожила деятельная Эсме, пишет Lad Bible. Молодая мама не очень много зарабатывает, потому что параллельно ещё и учится, поэтому такая потеря стала для неё ударом. К тому же девочка ещё и устроила маме выговор: "Мама, у меня три куколки, а у тебя было всего две денежки!"

Фото © Facebook / Spotted Coventry City

Фото © Facebook / Spotted Coventry City

О своей печальной участи Виктория рассказала в "Фейсбуке", посмеявшись над ситуацией. Пользователи Сети пришли в восторг от её истории, в кратчайшие сроки набрав 11 тысяч лайков, и даже предложили бедной студентке выслать деньги.

Да это ж преступление против короны... А ещё полная умора! Склейте их скотчем — в банке должны обменять

Emma Marie

Моя младшая сестра (ей теперь 34) засовывала монетки под половицы, и родителям приходилось отламывать их, потому что у нас не было денег, а её было не остановить...

Alice K Caeser

Эти куклы теперь выглядят очень дорого... Простите, не удержалась!

Teresa Stevens

Девушка набила трогательное тату, не зная, каким позором это обернётся из-за скрытого 18+ смысла

Девушка набила трогательное тату, не зная, каким позором это обернётся из-за скрытого 18+ смысла

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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