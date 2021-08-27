Маме оставалось лишь смеяться сквозь слёзы, когда она увидела, во что дочь превратила её зарплату
Причём малышка ещё и высказала маме претензии, что её игра не удалась из-за малого количества купюр.
Молодая мама Виктория Ингем из Великобритании оказалась в непростой ситуации благодаря своей дочери. Маленькая Эсме решила поиграть с куклами и превратить их в принцесс. А кто поможет в этом лучше, чем настоящая королева? Девочка нашла у мамы несколько купюр с изображением Елизаветы II и вырезала её лицо, чтобы наклеить на своих кукол. Затея удалась, вот только мама её не оценила.
Бедной Виктории оставалось только смеяться сквозь слёзы, когда она увидела, сколько денег уничтожила деятельная Эсме, пишет Lad Bible. Молодая мама не очень много зарабатывает, потому что параллельно ещё и учится, поэтому такая потеря стала для неё ударом. К тому же девочка ещё и устроила маме выговор: "Мама, у меня три куколки, а у тебя было всего две денежки!"
О своей печальной участи Виктория рассказала в "Фейсбуке", посмеявшись над ситуацией. Пользователи Сети пришли в восторг от её истории, в кратчайшие сроки набрав 11 тысяч лайков, и даже предложили бедной студентке выслать деньги.
Да это ж преступление против короны... А ещё полная умора! Склейте их скотчем — в банке должны обменять
Моя младшая сестра (ей теперь 34) засовывала монетки под половицы, и родителям приходилось отламывать их, потому что у нас не было денег, а её было не остановить...
Эти куклы теперь выглядят очень дорого... Простите, не удержалась!
WOW-funny
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