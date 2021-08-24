Девушка набила трогательное тату, не зная, каким позором это обернётся из-за скрытого 18+ смысла

Делая тату со смыслом, обычно сомневаешься, получится ли воплотить всё задуманное как надо. 22-летняя Бэка Миллер давно вынашивала идею с наколкой в виде своего ангела-хранителя — и вот наконец-то её сделала. Но стоило ей показать тату своим друзьям, как те начали хихикать. Они упорно видели на спине подруги сцену орального секса.

В опубликованном ролике Бэка сперва демонстрирует спину, а затем поворачивается, повторяя за звуковой дорожкой, что это хорошая работа, даже очень! Но в комментариях её не смогли поддержать, начав смеяться. Пользователи "Тиктока" посмотрели видео 10,2 млн раз и признались, что теперь они видят только картину 18+ и никакого ангела-хранителя.

Я не могу теперь это развидеть. Просто. Не могу. Что это должно было быть вообще? shoulda_been_a_comic

Ох, дорогая, я сама тату-мастер. Попроси своего продлить у ангела линию головы, чтобы было понятно, что это человек, а не ягодица... pinkguyyy

Блин, это реально выглядит как секс... Причём девушка явно не в восторге shartingismature

Фото © Instagram/bekahmilly