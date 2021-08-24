Девушка набила трогательное тату, не зная, каким позором это обернётся из-за скрытого 18+ смысла
Бэка поделилась своей неприятностью в "Тиктоке", надеясь, что её поддержат, но пользователи Сети не смогли сдержать смеха.
Делая тату со смыслом, обычно сомневаешься, получится ли воплотить всё задуманное как надо. 22-летняя Бэка Миллер давно вынашивала идею с наколкой в виде своего ангела-хранителя — и вот наконец-то её сделала. Но стоило ей показать тату своим друзьям, как те начали хихикать. Они упорно видели на спине подруги сцену орального секса.
Видео © TikTok/bekah.milly
В опубликованном ролике Бэка сперва демонстрирует спину, а затем поворачивается, повторяя за звуковой дорожкой, что это хорошая работа, даже очень! Но в комментариях её не смогли поддержать, начав смеяться. Пользователи "Тиктока" посмотрели видео 10,2 млн раз и признались, что теперь они видят только картину 18+ и никакого ангела-хранителя.
Фото © TikTok/bekah.milly
Я не могу теперь это развидеть. Просто. Не могу. Что это должно было быть вообще?
Ох, дорогая, я сама тату-мастер. Попроси своего продлить у ангела линию головы, чтобы было понятно, что это человек, а не ягодица...
Блин, это реально выглядит как секс... Причём девушка явно не в восторге
Хоть Бэка и подала ситуацию в шуточном ролике, на самом деле она немало расстроилась от такого провала. Ведь тату было сделано в честь умершей недавно бабушки. В комментариях многие посоветовали блогерше, как лучше подправить изображение, но ничего конкретного не было. Девушка решила устроить конкурс — она попросила нарисовать поверх фото её наколки исправленный вариант и прислать ей взамен на спасибо и отдельный ролик в "Тиктоке".
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