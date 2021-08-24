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    Девушка набила трогательное тату, не зная, каким позором это обернётся из-за скрытого 18+ смысла

    Бэка поделилась своей неприятностью в "Тиктоке", надеясь, что её поддержат, но пользователи Сети не смогли сдержать смеха.

    24 августа, 08:51

    Фото © Instagram/bekahmilly

    Делая тату со смыслом, обычно сомневаешься, получится ли воплотить всё задуманное как надо. 22-летняя Бэка Миллер давно вынашивала идею с наколкой в виде своего ангела-хранителя — и вот наконец-то её сделала. Но стоило ей показать тату своим друзьям, как те начали хихикать. Они упорно видели на спине подруги сцену орального секса.

    Видео © TikTok/bekah.milly

    В опубликованном ролике Бэка сперва демонстрирует спину, а затем поворачивается, повторяя за звуковой дорожкой, что это хорошая работа, даже очень! Но в комментариях её не смогли поддержать, начав смеяться. Пользователи "Тиктока" посмотрели видео 10,2 млн раз и признались, что теперь они видят только картину 18+ и никакого ангела-хранителя.

    Фото © TikTok/bekah.milly

    Фото © TikTok/bekah.milly

    Я не могу теперь это развидеть. Просто. Не могу. Что это должно было быть вообще?

    shoulda_been_a_comic

    Ох, дорогая, я сама тату-мастер. Попроси своего продлить у ангела линию головы, чтобы было понятно, что это человек, а не ягодица...

    pinkguyyy

    Блин, это реально выглядит как секс... Причём девушка явно не в восторге

    shartingismature

    Фото © Instagram/bekahmilly

    Фото © Instagram/bekahmilly

    Хоть Бэка и подала ситуацию в шуточном ролике, на самом деле она немало расстроилась от такого провала. Ведь тату было сделано в честь умершей недавно бабушки. В комментариях многие посоветовали блогерше, как лучше подправить изображение, но ничего конкретного не было. Девушка решила устроить конкурс — она попросила нарисовать поверх фото её наколки исправленный вариант и прислать ей взамен на спасибо и отдельный ролик в "Тиктоке".

    Комментарий под видео спас жизнь блогеру, который всё это время не замечал опухоль на своей шее

    Комментарий под видео спас жизнь блогеру, который всё это время не замечал опухоль на своей шее

    Авторы
    Анна Бояршина
    Анна Бояршина

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