Девушка с анорексией показала, как она изменилась за время отношений, и всё благодаря её парню
Обычно, когда девушки набирают вес в отношениях, их даже немного осуждают. Героиня этого материала сделала всё то же самое, но её лишь хвалят. Ведь иначе она могла буквально попрощаться с жизнью.
Недавно пользовательница "Тиктока" _st.katarsis поделилась своим невероятным преображением. Ещё несколько лет назад девушка страдала от расстройства пищевого поведения. При росте 165 см она весила всего 35 килограммов вместо минимальных 53. Судя по видео россиянки, благодарить нужно её парня, который вовремя появился в её жизни и буквально заставил есть.
Но, конечно, просто "есть", когда твой организм полностью истощён, очень сложно. Поэтому они обратились в больницу. Хорошее начало в борьбе за здоровое тело.
Мне делали четырёхчасовые капельницы с глюкозой и другими элементами.
Давали энтеральное питание ("Нутридринк", "Нутриэн", "Нутрикомп", "Нутризон"). Вот оно действительно помогает набрать вес. Энтеральное питание — это вид искусственного питания, когда человек получает с едой или вместо неё специальную смесь, которая составлена из белков (или продуктов их гидролиза), жиров, углеводов, витаминов и минералов. Компоненты смеси подобраны таким образом, что они усваиваются полнее и легче, чем полезные вещества из обычной пищи
Дальше — изменение пищевых привычек. Но, если вы думаете, что для набора веса можно идти объедаться фастфудом, вынуждены расстроить. Набрать килограммы действительно можно, но ваше тело за такой "подарок" спасибо не скажет. Всё питание должно быть сбалансированным по белкам, жирам и углеводам. Когда рацион в порядке, можно приниматься за физические нагрузки.
И если вы не хотите набрать один жир, но и мышцы, то это спорт, спорт, спорт.
Я ходила в спортзал. А дома смотрела тренировки на "Ютубе". Занимаемся минимум час. Сколько раз в неделю — решать вам. Я занималась четыре.
Подводя итоги, хочу сказать, что процесс трудоёмкий и долгий. Мне понадобилось полтора года, чтобы прийти в форму
Кроме того, в своём инстаграм-профиле _st.katarsis рассказала, как начались её проблемы с весом. Оказывается, в детстве она была очень спортивной — даже занималась плаванием. Но подкачанное тело не соответствовало представлениям окружающих о "красоте". Когда Екатерине было 14, она безответно влюбилась. Тогда ей показалось, что единственная причина, по которой мальчик так и не ответил взаимностью, — это её фигура. Девочка решила худеть.
WOW-news
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