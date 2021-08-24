Девушка с анорексией показала, как она изменилась за время отношений, и всё благодаря её парню

Обычно, когда девушки набирают вес в отношениях, их даже немного осуждают. Героиня этого материала сделала всё то же самое, но её лишь хвалят. Ведь иначе она могла буквально попрощаться с жизнью.