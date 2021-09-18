Осуждённый за избиение модели стример Mellstroy приступил к исправительным работам

Стример Андрей Бурим, известный как Mellstroy, которого осудили на полгода исправительных работ за избиение девушки во время прямого эфира, приступил к исполнению условий приговора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката блогера Вадима Турова.

"В рамках исполнения приговора Андрей устроился менеджером по закупкам в одну из столичных компаний, где согласно судебному решению мой подзащитный должен будет отработать шесть месяцев с удержанием 10% от заработной платы в доход государства", — рассказал юрист.