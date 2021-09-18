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Осуждённый за избиение модели стример Mellstroy приступил к исправительным работам

Отмечается, что блогер устроился менеджером по закупкам в одну из столичных фирм, где должен будет трудиться шесть месяцев с удержанием 10% от зарплаты.

18 сентября, 16:22
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CINNZm2loUA/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mellstroy</a></p>

Фото © Instagram / mellstroy

Стример Андрей Бурим, известный как Mellstroy, которого осудили на полгода исправительных работ за избиение девушки во время прямого эфира, приступил к исполнению условий приговора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката блогера Вадима Турова.

"В рамках исполнения приговора Андрей устроился менеджером по закупкам в одну из столичных компаний, где согласно судебному решению мой подзащитный должен будет отработать шесть месяцев с удержанием 10% от заработной платы в доход государства", — рассказал юрист.

Юрист рассказал, что грозит блогеру Mellstroy за танцы на капотах арендованных Lamborghini, Rolls-Royce и Ferrari

Юрист рассказал, что грозит блогеру Mellstroy за танцы на капотах арендованных Lamborghini, Rolls-Royce и Ferrari

По решению суда с блогера также взыскали в пользу потерпевшей 22 444 рубля в части оказанной медицинской помощи и 50 тысяч в счёт возмещения морального вреда.

Напомним, в октябре прошлого года во время прямого эфира на глазах у сотен зрителей Mellstroy схватил 21-летнюю модель Алёну Ефремову за шею и несколько раз ударил лицом об стол. Результатом стали разбитые в кровь губы и сломанные брекеты. Государственный обвинитель просил суд признать блогера виновным по статье "Побои" и назначить ему полгода исправительных работ. Кроме того, обвинение требовало частично удовлетворить гражданский иск, возместив 50 тысяч рублей за материальный ущерб и причинённый моральный вред. В итоге стример получил полгода исправительных работ, его также обязали возместить моральный ущерб, как и просило обвинение.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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