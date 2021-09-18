Политологи оценили явку в регионах Приволжского федерального округа

Голосование на выборах в регионах Приволжского федерального округа (ПФО) проходит в темпе, который задал первый день. Таким мнением с Лайфом поделился эксперт Института истории и политики Никита Тюков.

"Динамика по каждому региону показывает свою внутреннюю логику, то есть нет резкого всплеска. Как они стартовали, так они и продолжают. Скорее всего, по конкретным регионам ПФО получается, что тренд, заданный в первый день, будет дальше развиваться", — отметил специалист.

Он добавил, что республики показывают более высокую явку, чем области, что является естественным ходом выборов. Тюков рассказал, что на данный момент поступило много сообщений о нарушениях, однако лишь малое количество подтвердилось. Он подчеркнул, что вся подобная информация проверяется.

В свою очередь генеральный директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт, который сейчас находится в Центре общественного наблюдения в Чувашии, рассказал, что наблюдатели трудятся в двух режимах: отслеживают нарушения и помогают людям в сложных условиях реализовать избирательное право.

"Очень часто под наблюдением предполагается только выявление нарушений, но это совсем необязательно. Возникают ситуации, что есть старые, пожилые люди, которым тяжело перемещаться. Например, есть люди, которые находятся на карантине", — пояснил политолог.

Он также отметил, что явка в Чувашской Республике выше, чем прогнозировали аналитики и избирком. По его словам, это понятное явление, так как в большинстве регионов России число партий, которые выходят на местные выборы, в среднем составляет около пяти. А в Чувашии на выборы в Госсовет помимо одномандатных округов выдвинулись, зарегистрировались и попали в избирательные бюллетени десять партий, из которых девять сотрудничают с Центром общественного наблюдения.

"Это означает, что игроки, которые приходят в политику, предполагают своё поведение как системное. Они сразу говорят, что мы можем вам оппонировать", — подчеркнул Шпунт.

Говоря о нарушениях, стоит иметь в виду сбои, потому что ситуаций за два дня выборов, которые могли бы привести к оспариванию или аннулированию хотя бы на одном избирательном участке, не было, указал политолог.