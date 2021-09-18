Жители одного из самых северных сёл России пришли на думские выборы в национальных костюмах
Населённый пункт Хатанга расположен на одноимённой реке, с эвенкийского это название переводится как "большая вода".
Фото © LIFE
Жители Красноярского края приходят голосовать на избирательный участок в селе Хатанга в национальных костюмах. Видео © LIFE
Жители северного посёлка Хатанга, что в Красноярском крае, креативно подошли к исполнению гражданского долга. Так, некоторые — и члены избиркома, и избиратели — пришли на участок в национальных одеждах — нганасанском и долганском костюмах.
Так, нганасанка Надежда Котельникова предстала в нарядной белой одежде. На входе её встретили члены комиссии. Она отметила, что надеется на будущее. Как призналась избирательница, за кого голосовать на выборах в Госдуму, она определилась заранее.
"В будущем у нас произойдёт что-то прекрасное, на будущее надеюсь", — пояснила женщина.
В национальной одежде на работу пришли и некоторые члены избирательной комиссии. Так, одна из представительниц долганского народа, Анжела Суханова, предстала в тёмной одежде. Она рассказала, как представляет будущее "от лица своего народа".
"[От лица своего народа скажу, что] в будущем мы хотим, чтобы наши традиции процветали и сохранялись. Очень много делается в этом направлении нашими депутатами. И мы в них уверены, мы знаем, за кого голосовать. Они у нас стабильные, поэтому мы им и доверяем наши голоса", — поделилась Суханова.
Отметим, в дни голосования 17–19 сентября по всему Красноярскому краю работает 2135 избирательных участков.
В Энциклопедии Красноярского края указывается, что нганасаны — коренной народ севера Красноярского края. Они живут в центральной части полуострова Таймыр. Нганасаны есть западные — авамские — с центрами в посёлках Усть-Авам и Волочанка Дудинского городского поселения, а также восточные — вадеевские — с центром в посёлке Новая Хатангского сельского поселения. Они различаются фамильным и родовым составом, диалектными особенностями языка.
А долганы — коренной народ севера Красноярского края. Большая их часть проживает по рекам Хете и Хатанге Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Их язык считался диалектом якутского языка. В настоящее время он определён как самостоятельный язык, близкий якутскому. Относится к тюркской группе алтайской языковой семьи. Различают говоры: западный, восточный и попигайско-анабарский. Письменность — на основе русского алфавита.
Ранее на выборах в Госдуму проголосовал министр иностранных дел Сергей Лавров. Глава внешнеполитического ведомства приехал на избирательный участок, расположенный в школе в Малом Кисловском переулке в Москве, чтобы пройти процедуру волеизъявления.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.
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