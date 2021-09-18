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"Ей скоро будет два годика": Королёва шокировала признанием о дочке от друга-гея

Певица подписала документ, согласно которому не имеет права называться ребёнку матерью. По крайней мере, пока малышке не исполнится 16 лет, она не сможет рассказать ей правду.

18 сентября, 16:32
<p>Наташа Королёва. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CAhwC8BHGzi/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">koroleva_star</a></p>

Наташа Королёва. Фото © Instagram / koroleva_star

Известная певица Наташа Королёва в ходе беседы с Лерой Кудрявцевой в эфире программы "Секрет на миллион" призналась в том, что у неё есть дочь от друга-гея. Присутствовавшие в студии сын и муж артистки были, мягко говоря, поражены услышанным, ведь ранее звезда никогда не рассказывала об этом.

"Я ездила в Сан-Франциско в апреле, ездила проведать одного человека. Это девочка. Ей скоро будет два годика, эта девочка мне родная по крови. У меня есть дочь, она родилась благодаря суррогатной матери", — призналась артистка в эфире телеканала НТВ.

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Как оказалось, Королёва сдавала яйцеклетки для ЭКО, когда они с супругом планировали беременность. Биоматериал остался, и в одну из встреч певица рассказала об этом своему приятелю-гею. Мечтавший о детях мужчина уговорил звезду подарить ему яйцеклетку. Причём, по словам артистки, она не просила за презент каких-то подарков, но друг решил отблагодарить её 50 биткоинами. К слову, сейчас их стоимость оценивается в более чем 170 миллионов рублей.

После процедуры певица подписала документ, согласно которому не имеет права называться ребёнку матерью, а также говорить правду малышке, пока той не исполнится 16 лет.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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