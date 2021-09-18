Известная певица Наташа Королёва в ходе беседы с Лерой Кудрявцевой в эфире программы "Секрет на миллион" призналась в том, что у неё есть дочь от друга-гея. Присутствовавшие в студии сын и муж артистки были, мягко говоря, поражены услышанным, ведь ранее звезда никогда не рассказывала об этом.

"Я ездила в Сан-Франциско в апреле, ездила проведать одного человека. Это девочка. Ей скоро будет два годика, эта девочка мне родная по крови. У меня есть дочь, она родилась благодаря суррогатной матери", — призналась артистка в эфире телеканала НТВ.

Как оказалось, Королёва сдавала яйцеклетки для ЭКО, когда они с супругом планировали беременность. Биоматериал остался, и в одну из встреч певица рассказала об этом своему приятелю-гею. Мечтавший о детях мужчина уговорил звезду подарить ему яйцеклетку. Причём, по словам артистки, она не просила за презент каких-то подарков, но друг решил отблагодарить её 50 биткоинами. К слову, сейчас их стоимость оценивается в более чем 170 миллионов рублей.

После процедуры певица подписала документ, согласно которому не имеет права называться ребёнку матерью, а также говорить правду малышке, пока той не исполнится 16 лет.