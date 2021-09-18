Электронным голосованием воспользовалось уже 80% от числа зарегистрировавшихся в Москве
Всего изъявить свою волю на думских выборах в онлайне решили 2 014 765 жителей столицы.
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Дистанционным электронным голосованием в Москве воспользовалось уже 1,6 миллиона человек, это 80% от числа тех, кто зарегистрировался для участия. Об этом свидетельствуют данные электронного штаба.
Так, к 18:00 мск онлайн на выборах в Госдуму проголосовало 1 630 117 горожан. Напомним, всего зарегистрировано 2 014 765 жителей столицы.
Ранее Лайф рассказывал, что среди участников онлайн-голосования в Москве разыграли первые десять квартир. Также жители столицы выиграли 50 автомобилей и баллы, которые приравнены к рублям. Их можно потратить на благотворительность, посещение ресторанов, покупку мебели, вещей и прочее.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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