Электронным голосованием воспользовалось уже 80% от числа зарегистрировавшихся в Москве

Дистанционным электронным голосованием в Москве воспользовалось уже 1,6 миллиона человек, это 80% от числа тех, кто зарегистрировался для участия. Об этом свидетельствуют данные электронного штаба.

Так, к 18:00 мск онлайн на выборах в Госдуму проголосовало 1 630 117 горожан. Напомним, всего зарегистрировано 2 014 765 жителей столицы.

Ранее Лайф рассказывал, что среди участников онлайн-голосования в Москве разыграли первые десять квартир. Также жители столицы выиграли 50 автомобилей и баллы, которые приравнены к рублям. Их можно потратить на благотворительность, посещение ресторанов, покупку мебели, вещей и прочее.