Учёные предупредили о повышенной опасности мутировавшего коронавируса

Учёные из Университета Мэриленда в США пришли к выводу, что мутировавший коронавирус легче переносится по воздуху, а следовательно, представляет большую опасность для людей. Об этом говорится в их исследовании, опубликованном в журнале Clinical Infectious Diseases.

В рамках эксперимента специалисты оценили 49 случаев заражения различными штаммами CoViD-19. Причём у каждого пациента заболевание протекало в лёгкой форме или вообще без симптомов. Добровольцев попросили три раза повторить вслух алфавит или спеть Happy Birthday To You ("С днём рождения тебя"). В итоге люди, которые были заражены вариантом "альфа", выдыхали в сто раз больше вирусов, чем те, кто болел уханьским штаммом.

"Мы знаем, что "дельта" даже более заразна, чем "альфа". Наше исследование предоставляет дополнительные доказательства передачи новых штаммов инфекции воздушно-капельным путём", — утверждают специалисты.

Эксперты подчеркнули, что нельзя всё-таки пренебрегать ношением медицинских масок — в среднем они снижают риск передачи инфекции на 50%.