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Учёные предупредили о повышенной опасности мутировавшего коронавируса

В ходе эксперимента было выявлено, что медицинские маски на 50% снижают риск заражения. Поэтому пренебрегать защитой пока не стоит, убеждены специалисты.

18 сентября, 17:26
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Учёные из Университета Мэриленда в США пришли к выводу, что мутировавший коронавирус легче переносится по воздуху, а следовательно, представляет большую опасность для людей. Об этом говорится в их исследовании, опубликованном в журнале Clinical Infectious Diseases.

В рамках эксперимента специалисты оценили 49 случаев заражения различными штаммами CoViD-19. Причём у каждого пациента заболевание протекало в лёгкой форме или вообще без симптомов. Добровольцев попросили три раза повторить вслух алфавит или спеть Happy Birthday To You ("С днём рождения тебя"). В итоге люди, которые были заражены вариантом "альфа", выдыхали в сто раз больше вирусов, чем те, кто болел уханьским штаммом.

"Мы знаем, что "дельта" даже более заразна, чем "альфа". Наше исследование предоставляет дополнительные доказательства передачи новых штаммов инфекции воздушно-капельным путём", — утверждают специалисты.

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Эксперты подчеркнули, что нельзя всё-таки пренебрегать ношением медицинских масок — в среднем они снижают риск передачи инфекции на 50%.

Ранее учёные назвали главную причину смерти пациентов с тяжёлой формой ковида. Согласно выводам американских экспертов, в тканях органов дыхания умерших находилось в десять раз больше частиц инфекции, чем в лёгких выживших пациентов.


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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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