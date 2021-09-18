В Москве избиратели 95 тысяч раз воспользовались функцией переголосования на выборах онлайн
Причём за первый день голосования решения меняли 50 тысяч раз. Электронным голосованием воспользовалось уже 80% от числа зарегистрировавшихся в столице.
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Жители Москвы по состоянию на 17:00 второго дня выборов воспользовались возможностью переголосовать в онлайн-формате 95 тысяч раз. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.
"На 17:00 мск [новой функцией] воспользовались 95 тысяч [онлайн-избирателей], для нас это взрывной рост <…> На сегодняшнее утро их число было равно 50 тысячам", — рассказал он журналистам.
Ранее Лайф рассказывал, что среди участников онлайн-голосования в Москве разыграли первые десять квартир. Также жители столицы выиграли 50 автомобилей и баллы, которые приравнены к рублям. Их можно потратить на благотворительность, посещение ресторанов, покупку мебели, вещей и прочее.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.
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