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В Москве избиратели 95 тысяч раз воспользовались функцией переголосования на выборах онлайн

Причём за первый день голосования решения меняли 50 тысяч раз. Электронным голосованием воспользовалось уже 80% от числа зарегистрировавшихся в столице.

18 сентября, 17:46
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Жители Москвы по состоянию на 17:00 второго дня выборов воспользовались возможностью переголосовать в онлайн-формате 95 тысяч раз. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

"На 17:00 мск [новой функцией] воспользовались 95 тысяч [онлайн-избирателей], для нас это взрывной рост <…> На сегодняшнее утро их число было равно 50 тысячам", — рассказал он журналистам.

ЦИК РФ: Явка среди проголосовавших онлайн на выборы в Госдуму достигла 73–80%

ЦИК РФ: Явка среди проголосовавших онлайн на выборы в Госдуму достигла 73–80%

Ранее Лайф рассказывал, что среди участников онлайн-голосования в Москве разыграли первые десять квартир. Также жители столицы выиграли 50 автомобилей и баллы, которые приравнены к рублям. Их можно потратить на благотворительность, посещение ресторанов, покупку мебели, вещей и прочее.

Электронным голосованием воспользовалось уже 80% от числа зарегистрировавшихся в Москве

Электронным голосованием воспользовалось уже 80% от числа зарегистрировавшихся в Москве

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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