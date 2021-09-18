В Москве избиратели 95 тысяч раз воспользовались функцией переголосования на выборах онлайн

Жители Москвы по состоянию на 17:00 второго дня выборов воспользовались возможностью переголосовать в онлайн-формате 95 тысяч раз. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

"На 17:00 мск [новой функцией] воспользовались 95 тысяч [онлайн-избирателей], для нас это взрывной рост <…> На сегодняшнее утро их число было равно 50 тысячам", — рассказал он журналистам.

Ранее Лайф рассказывал, что среди участников онлайн-голосования в Москве разыграли первые десять квартир. Также жители столицы выиграли 50 автомобилей и баллы, которые приравнены к рублям. Их можно потратить на благотворительность, посещение ресторанов, покупку мебели, вещей и прочее.