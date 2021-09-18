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Стало известно, на какие дополнительные выплаты могут рассчитывать пенсионеры в октябре

Например, некоторые регионы ко Дню пожилого человека намерены поддержать старшее поколение. Также бывших военных со следующего месяца ждёт неплохая прибавка.

18 сентября, 18:11
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Эксперты, опрошенные газетой МК, рассказали, на какие дополнительные выплаты от государства российские пенсионеры могут рассчитывать в октябре.

Так, в ряде регионов планируются выплаты ко Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября. Например, пенсионеры Ненецкого автономного округа, имеющие трудовой стаж более 15 лет, получат по 10 тысяч рублей. В Рязанской области достигшим 90-летнего возраста дополнительно начислят по 500 рублей, а в Челябинской области абсолютно все пенсионеры получат к 1 октября по 700 рублей.

"Региональные выплаты ко Дню пожилого человека — это интересная идея, но она не имеет федеральной поддержки, а размер выплат очень сильно меняется от региона к региону", — пояснила старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

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Также сообщается, что пенсии военных с 1 октября будут проиндексированы на 3,7%. Вместе с тем фиксированные ежемесячные выплаты повысятся у пожилых жителей Крайнего Севера. При этом им необходимо иметь определённое количество общего трудового стажа: 20 лет — для женщин и 25 — для мужчин.

Ещё со следующего месяца увеличатся пенсии у россиян старше 80 лет — им будет выплачена сумма в двойном размере. Стоит отметить, что "подарок от государства" граждане смогут получить только через месяц после дня рождения.

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А ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 50 тысяч рублей защитникам и жителям блокадного Ленинграда. По словам главы государства, поддержка этой группы граждан РФ является долгом властей. Он также подчеркнул, что все средства должны поступить без каких-либо задержек.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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