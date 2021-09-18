В Москве жалоб на онлайн-голосование почти нет, заявили в общественном штабе

Как таковых жалоб на электронное голосование в Москве не зафиксировано, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов. Он уточнил, что есть только факт смены метода голосования с онлайн на традиционное.

"У нас практически нет жалоб на электронное голосование. У нас есть один факт, что человек, записанный на электронное голосование, получил бумажный бюллетень и проголосовал на участке. Он оставил расписку, что не будет голосовать электронно", — рассказал Венедиктов.

Он добавил, что этот избиратель не проголосовал электронно. В комиссии было принято решение проверить около 350 человек, которые записаны на электронное голосование. Функцией переголосования в столице воспользовалось 95 тысяч человек. Как отметил руководитель общественного штаба, это взрывной рост, так как на утро 18 сентября их число было равно 50 тысяч, а к 17 часам сегодняшнего дня количество выросло практически вдвое.

Ранее Лайф рассказывал, что среди участников онлайн-голосования в Москве разыграли первые десять квартир. Также жители столицы выиграли 50 автомобилей и баллы, которые приравнены к рублям. Их можно потратить на благотворительность, посещение ресторанов, покупку мебели, вещей и прочее.